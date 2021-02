Eco-incentivi auto e veicoli commerciali: prenotazioni in tilt

Ecobonus 2021, prenotazioni eco-incentivi veicoli commerciali N1 ed M1: acquisti fino al 30 giugno, contributo statale fino ad 8mila euro con rottamazione.

Ecoincentivi auto 2021, aumenti in Legge di Bilancio 21 Dicembre 2020 Il 10 febbraio si sono aperte le prenotazioni per i nuovi eco–incentivi all’acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli M1 speciali. Tuttavia, la piattaforma dedicata (www.ecobonus.mise.gov.it) è andata presto il tilt per le troppe richieste. Si tratta dell’eco-bonus auto istituito dalla Legge di Bilancio 2021, il cui plafond da 50 milioni di euro consente di comprare con un contributo statale, veicoli elettrici o ibridi, oppure ad alimentazione alternativa. Il contributo massimo è pari a 8mila euro in caso di rottamazione, per acquisti in Italia effettuati dal primo gennaio al 30 giugno 2021 di veicoli nuovi di fabbrica.

Contributi veicoli commerciali

L’eco-incentivo è legato alla massa totale del veicolo, alla sua alimentazione e ovviamente all’ipotesi di rottamazione (veicolo della medesima categoria omologato fino a Euro 4/IV). Parliamo di veicoli commerciali N1 e veicoli speciali M1.

Massa

(tonnellate) Alimentazione solo

elettrica Alimentazione

ibrida o alternativa Altro 0-1,999 Con rottamazione 4.000 2.000 1.200 Senza rottamazione 3.200 1.200 800 2-3,299 Con rottamazione 5.600 2.800 2.000 Senza rottamazione 4.800 2.000 1.200 3,3-3,5 Con rottamazione 8.000 4.400 3.200 Senza rottamazione 6.400 2.800 2.000 L’importo del bonus va da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione, e da 800 a 6.400 euro senza rottamazione.