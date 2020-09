CrowdFundMe: Minibond per finanziare le PMI di scritto il

Da CrowdFundMe una Call per finanziare le PMI attraverso i minibond e far ottenere liquidità in tempi rapidi per la ripartenza post Covid.

Guida Crowdfunding ed Equity Crowdfunding 12 Dicembre 2019 CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari, lancia una call per finanziare le PMI italiane attraverso i minibond, sono strumenti obbligazionari innovativi di finanza alternativa, una risorsa per sostenere le PMI offrendo nuove opportunità in un periodo critico dovuto all'impatto del Covid-19. L'iniziativa è rivolta alle imprese che presentano un fatturato minimo di 5 milioni di euro all'anno, un debito non superiore a 3 volte l'Ebitda e un Ebitda positivo da almeno due anni. L'obiettivo è quello di agevolare le imprese nella raccolta di liquidità in tempi rapidi attraverso un canale alternativo di finanziamento. I minibond si rivolgono non solo a sottoscrittori professionali e qualificati (banche, fondi, SIM etc.) ma anche a una clientela retail: investitori con un portafoglio di strumenti finanziari per un controvalore superiore a 250mila euro, investitori che si impegnano a investire almeno 100mila euro per singola sottoscrizione dopo aver dichiarato di essere consapevoli dei rischi connessi e investitori retail tramite gestori di portafoglio. => Regole Crowdfunding: più facile investire in PMI Entrando nel dettaglio della soluzione finanziaria, i titoli di debito presentano un limite fissato per ogni collocamento a 8 milioni di euro, mentre è la PMI a stabilire l'obiettivo di raccolta, la durata del titolo e le modalità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Successivamente al periodo di collocamento tramite la piattaforma, il minibond potrà essere quotato su ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana. Ad oggi CrowdFundMe ha dimostrato un track record di successo in ambito equity raccogliendo oltre 30 milioni di euro per circa 90 società – ha dichiarato Tommaso Baldissera, amministratore delegato della piattaforma di crowdfunding-. Ci aspettiamo di replicare anche sul fronte obbligazionario. Da pochi mesi abbiamo lanciato le nostre prime due emissioni: Hal Service e i-Rfk, raccogliendo rispettivamente 1 milione di euro e oltre 900mila euro. Siamo convinti che i minibond rappresentino una vera fonte alternativa di finanziamento al canale tradizionale bancario per le PMI in cerca di liquidità e un importante elemento di diversificazione di portafoglio per gli investitori. Per partecipare alla call è sufficiente inviare la propria candidatura all'indirizzo minibond@crowdfundme.it.