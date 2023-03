Liquidare i crediti fiscali da interventi edilizi è ancora possibile: ecco come

Come liquidare crediti fiscali da interventi edilizi sulla piattaforma di Finanza.Tech: guida alla nuova opportunità per le aziende, interamente digitale.

Liquidare i bonus fiscali derivanti da interventi edilizi: tutto bloccato? Assolutamente no. Finanza.tech, poco più di due settimane fa, ha riaperto il servizio di cessione del credito dopo aver stipulato un accordo con primarie large corporate del panorama nazionale.

Dopo una dimostrazione con Michele Falvella, Business Developer di Finanza.tech, andiamo ad approfondire le dinamiche e le modalità del servizio, oltre al pricing ed ulteriori novità.

Il servizio di cessione di Finanza.tech

Oggi la fintech offre una serie di prodotti diversi, connotati da vari fattori, ma per tutti il taglio minimo complessivo dei crediti da cedere per le 4 annualità è di 300mila euro. A variare tra le diverse soluzioni sono i seguenti fattori:

tipologie di credito cedibili,

pricing,

modalità di pagamento e cessione,

presenza di comfort letter.

A chi è riservato l’accesso in piattaforma

La cessione di privati o liberi professionisti, non è gestibile dalla piattaforma, perché il servizio di cessione è pensato per le aziende: il primo step è la registrazione dell’utente in piattaforma Finanza.Tech ed il secondo è firma dell’adesione dell’azienda ai servizi del portale. Una volta fatto, l’utente, in completa autonomia, potrà creare un progetto di cessione afferente ad un’azienda collegata al proprio profilo.

Quali Bonus edilizi si possono cedere

Entrando nel merito dei prodotti, che in tutto sono sette, per comodità possiamo suddividere le proposte in due macro categorie:

Cessione di crediti Superbonus 110%,

110%, Cessione di quattro annualità 2023-2026 di crediti decennali (Bonus Facciate, Sisma Bonus, Ecobonus, Ristrutturazione).

Quest’ultima è la grande novità messa in campo da Finanza.Tech in questo momento: sono infatti davvero ben pochi ad oggi i player sul mercato che, seppur non nella sua totalità, stanno liquidando i bonus edilizi pluriennali classici, ossia quelli decennali, oscurati dal Superbonus che – scontando in un numero minore di anni – è più appetibile per gli investitori.

Come ci ha spiegato Michele Falvella, “i crediti decennali sono spesso poco citati dai media, ma rimangono tra i crediti più diffusi. Quest’apertura, seppur non nella loro interezza, permette alle aziende di ottenere liquidità grazie a crediti difficilmente liquidabili alternativamente, riattivando cantieri magari fermi”.

Siamo in grado di gestire questi crediti oltre al SuperBonus grazie alla nostra piattaforma, che garantisce agli acquirenti anche un’analisi AML, antifrode e del merito creditizio di tutte le controparti.

I prodotti proposti da Finanza.Tech per la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi si possono differenziare, come anticipato sopra, per pricing, tipologia di cessione e liquidazione e presenza di comfort letter.

I pricing delle diverse tipologie variano dai 75% – 78% su base 100 (prezzo finito) sui Superbonus in base alla presenza o meno di comfort letter, ai 74% su base 100 dei crediti decennali.

Altra variabile (tutto normato da contratti vincolanti d’acquisto) sono i termini di pagamento e di cessione: pagamento annuale una volta che l’acquirente ha disponibilità sul cassetto fiscale con cessione in blocco delle quattro annualità o differite (ma sempre a cadenza annuale) nel corso dei 4 anni.

Queste logiche dipendono dagli acquirenti e dai venditori del credito: c’è chi preferisce cedere in blocco per alleggerire il cassetto fiscale, chi invece si vede più tutelato conservando il credito. In entrambi i casi il contratto d’acquisto fa fede ed è vincolate.

“I pagamenti annuali sono da considerarsi in linea con le necessità e la disponibilità di liquidità di aziende corporate, non istituzioni finanziarie” continua il manager.

abbiamo lavorato a lungo per trovare il miglior compromesso che permette il servizio di risultare appetibili ad entrambe le parti.

In conclusione: c’è la possibilità di cedere crediti fiscali con Finanza.tech in modo semplice ed interamente digitale. I prodotti sono a disposizione delle aziende, che liberamente possono scegliere in quale casistica ricadono. E iniziare da subito a informarsi per le valutazioni QUI o registrarsi e procedere con la cessione in autonomia QUI.

Per qualsiasi altra informazione, basta scrivere a info@finanza.tech o contattare la fintech al numero +39 02 87167578.

Michele Falvella – Senior Business Developer

Ha sviluppato esperienze significative in ambito Assurance e Advisoring in una delle BigFour (Pwc), con focus specifico nel settore prima industriale e poi finanziario, gestendo team di consulenza su società multinazionali quali Tenaris, 3M, Parmalat. Negli ultimi anni ha focalizzato la sua esperienza professionale come Consultant CFO prima e come Business Developer Executive poi, portando al risanamento e allo sviluppo diverse realtà industriali e finanziarie. È stato inoltre co-founder di due start-up innovative in ambito fintech, sviluppando Software di intelligenza artificiale a supporto delle strategie di investimento.