Cessione crediti edilizi: riapre la piattaforma Finanza.tech

Finanza.tech riapre la piattaforma di cessione dei crediti d'imposta con un plafond di 425 milioni di euro per le annualità 2023-2026.

La fintech italiana Finanza.tech ha riattivato la sua piattaforma telematica per la cessione dei crediti, grazie all’accordo con primarie large corporate del panorama nazionale, così commentato da Nicola Occhinegro, CEO e Founder della società:

Nel contesto attuale, siamo certi che la riapertura del nostro servizio possa fornire un valido contributo all’economia reale, con benefici per entrambe le parti coinvolte.

Il servizio online di calcolo cessione crediti messo a punto da Finanza.Tech permette di sapere quanto è possibile ottenere se si sceglie di liquidare il proprio credito di imposta ai soggetti proposti. Il nuovo accordo riguarda in particolare l’acquisto di bonus edilizi (e, nello specifico, crediti derivanti da operazioni di Superbonus 110%) per un importo complessivo pari a 425 milioni di euro per le annualità 2023-2026.

La Piattaforma di Finanza.tech garantisce anche un’analisi AML, antifrode e del merito creditizio di tutte le controparti, raccoglie e verifica la documentazione tecnica ed offre supporto tecnico e gestionale nel disbrigo delle operazioni di pagamento.

Si tratta di un servizio innovativo, che permette da un lato di valutare in tempo reale i crediti d’imposta da cedere e dall’altro di procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto de al relativo pagamento.