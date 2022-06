Portale INI-PEC con l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti: a cosa serve e come si usa.

L’elenco INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, contiene tutti gli indirizzi PEC di imprese e professionisti presenti sul territorio italiano. In base all’ultimo aggiornamento erano oltre 2.400.000 le PEC professionali relative a oltre 1.750 ordini e collegi, e oltre 4.600.000 le PEC di società e imprese individuali.

Vediamo come utilizzare il portale per la ricerca degli indirizzi ufficiali di Posta Elettronica Certificata di aziende e professionisti in albo.

Elenco PEC di imprese e professionisti

L’elenco INI-PEC, realizzato in attuazione di quanto previsto dal Dl 179/2012, articolo 5 comma 1, contiene anche le PEC delle imprese individuali, tenute per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Tutte le imprese che effettuano una nuova iscrizione al Registro delle Camere di Commercio devono infatti allegare l’indirizzo PEC, pena la non validità dell’iscrizione (che decade entro 45 giorni in mancanza di questo adempimento).

Come trovare un indirizzo PEC dalla Partita IVA?

Per risalire alla PEC di una Partita IVA è sufficiente conoscere il nome del professionista o di un’impresa, o il codice fiscale.

Per legge, il Registro delle Imprese e gli Ordini e Collegi professionali segnalano ad INI-PEC i dati e gli indirizzi dei propri iscritti, garantendone l’aggiornamento. INI-PEC, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, è aperto a chiunque voglia accedere alla sezione di ricerca del portale (inipec.gov.it) per cercare l’indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Lo scopo del registro è quello di velocizzare le comunicazioni tra aziende, verso i clienti e i professionisti.

Come usare INI-PEC

Per i cittadini

Sul portale sono presenti i contatti digitali di tutti i soggetti economici. La navigazione è semplice e intuitiva, non è necessario effettuare alcuna autenticazione: trovare il relativo indirizzo PEC, basta inserire nome, codice fiscale oppure ordine di appartenenza.

Per effettuare la ricerca, si deve visitare questo indirizzo: http://www.inipec.gov.it/cerca-pec e compilare il form.

Per Ordini e Collegi

I servizi online dedicati ai responsabili di Ordini e Collegi per l’aggiornamento degli indirizzi in INI-PEC, permette di effettuare il caricamento anche in modalità massiva, comunicare variazioni, gestire nuovi iscritti e cancellazioni. I servizi sono accessibili mediante l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

InfoCamere ha attivato nel portale un servizio di assistenza per Ordini e Collegi professionali, grazie al quale:

accedere alle FAQ;

inviare un quesito;

prenotare un appuntamento telefonico.

Per maggiori informazioni vai al sito INI-PEC