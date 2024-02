Domicilio Digitale su INAD per la notifica di atti via PEC

Il Registro INAD raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche: ecco come registrare la propria PEC per ricevere qui atti pubblici con valore legale.

Il registro INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, permette di eleggere una PEC a domicilio digitale per ricevere via email tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale.

La banca dati degli indirizzi PEC delle persone fisiche può essere consultata liberamente, inserendo il codice fiscale della persona della quale si vuole conoscere il domicilio digitale.

Cos’è il domicilio digitale

Il domicilio digitale è l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra il contribuente e la Pubblica Amministrazione, con valore legale ai sensi dell’art. 3-bis comma 4 del CAD.

Atti, notifiche e cartelle su INAD: come funziona

Le PA possono notificare multe, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altri atti con valore legale via PEC, così da velocizzare l’invio delle comunicazioni (compresi rimborsi e detrazioni o verbali di sanzioni amministrative), e per farlo usano gli indirizzi PEC che i cittadini hanno registrato su INAD.

INAD è l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro imprese.

Sul registro, infatti, confluiscono anche tutti i dati dei soggetti iscritti nell’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Si può consultare senza autenticazione, inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale.

Come registrarsi a INAD

L'accesso ai servizi INAD è gratuito, comprese le richieste di scelta, modifica e cessazione del domicilio digitale. Per comunicare la propia casella di posta elettronica certificata ci si deve prima registrare al portale INAD – autenticandosi con SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – per poi eleggere il domicilio digitale inserirendo la propria PEC.

È possibile gestire il proprio account in completa autonomia sempre tramite il portale (domiciliodigitale.gov.it), sempre tramite SPID, CIE o CNS.

In qualsiasi momento è possibile modificare l’indirizzo PEC inserito, oppure cancellarlo in via definitiva.