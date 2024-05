Tic Toc Tech – Conto alla RovescIA: nuova serie T-Podcast

Nuova serie di T-Podcast, condotta da Matteo Massaroli (“Metateo”): un viaggio nel mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale.

Si chiama “Tic Toc Tech – Conto alla RovescI.A.” la nuova serie di T-Podcast al debutto odierno.

Condotto da Matteo Massaroli, esperto di tech e volto noto di Instagram con il profilo “Metateo”, il nuovo format offre ogni settimana agli ascoltatori un entusiasmante viaggio nel mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, sempre più presente nella vita di tutti giorni e destinata a superare ben presto frontiere fino a poco tempo fa inimmaginabili.

Tra la descrizione dei nuovi scenari d’uso e l’analisi approfondita delle tecnologie applicate, lo show racconta ai ascoltatori la “vera storia” dell’IA e ne svela la terminologia, così da far capire in concreto “cosa” sta cambiando e soprattutto “come” e “perchè”.

Un modo per imparare a capire quali sono le reali sfide che si celano dietro alle nuove tecnologie ma anche quali possono essere le opportunità da cogliere per sfruttare l’IA (e non solo) a proprio vantaggio, nel privato e nel business.

Ogni episodio affronterà un aspetto diverso della tecnologia, scandito da diversi momenti che ne hanno segnato la storia, cominciando dai suoi albori. La prima puntata (Tra le Linee del Codice: Un Viaggio nell’Intelligenza Artificiale, dalla Storia alle Frontiere del Futuro), al debutto l’8 maggio, ne racconta i primi passi nei lontani anni ’50, fino all’accelerazione senza precedenti degli ultimi anni.

Questa nuova produzione si aggiunge a successi consolidati della podcast factory di Triboo, come “Spaghetti Thriller”, “La notizia del giorno di Wall Street Italia”, “Punto PMI”, “Italiani di Frontiera” e “Storie Vere, Soldi Falsi”, confermando T-Podcast come uno dei player maggiormente in espansione nel mondo dei podcast.

La serie è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast.