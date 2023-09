Microsoft Dynamics per il marketing aziendale: webinar gratuito il 28 settembre

Per professionisti del marketing, responsabili decisionali e imprese che vogliono sfruttare le potenzialità di Microsoft Dynamics.

Agic Group e Microsoft offrono a tutte le aziende la possibilità di conoscere in dettaglio le potenzialità di Dynamics nel contesto del marketing aziendale.

Nel corso del webinar gratuito in programma il 28 settembre (dal titolo “360 degree overview in Dynamics 365 Customer Insights-Journeys”), saranno condivisi demo pratiche e strategie utili per utilizzare la piattaforma in modo ottimale.

L’evento formativo in streaming (dalle ore 10 alle 12.30) prevede l’approfondimento di aspetti chiave della piattaforma e si articola nel seguente programma:

Esplorazione del ruolo chiave di Power Platform nel contesto del marketing aziendale

Dimostrazione pratica delle funzionalità marketing in tempo reale con Dynamics 365 Customer Insights-Journeys

Panoramica del progetto di adozione di Dynamics 365 Customer Insights-Journeys

Sessione interattiva di domande e risposte (Q&A) con gli esperti Microsoft e Agic Group.

Gli speaker del webinar:

Luigi Esposito: Associate Partner, CRM Service Line Director

Carlotta Gessini: Manager, Market Unit Specialist & Marketing Manager

Giulia Mandrella: Consultant, Marketing Specialist

Per iscriversi gratuitamente, clicca qui.

Agic Group è il primo partner italiano di Microsoft ad aver ottenuto tutte le Solution Designation Microsoft. Nel 2023, oltre ad essersi distinto come Best Business Applications Finalist Partner, ha ottenuto per il secondo anno di fila il riconoscimento di Best Public Sector Partner.