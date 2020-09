Mexal 20.20: gestionale Cloud a portata di PMI

Interfaccia semplificata e nuove funzioni nell’edizione rinnovata di Mexal 20.20, il gestionale di Passepartout completo ed efficace per le imprese che cercano flessibilità.

Mettere a disposizione delle imprese un software gestionale in Cloud pronto all’uso, dotato di un’interfaccia fruibile senza difficoltà sia da parte degli utilizzatori più esperti sia dai nativi digitali abituati all’interazione con browser e App tramite mouse o schermi touch: con questo obiettivo, Passepartout – software house che sviluppa software gestionali da oltre 30 anni – ha portato avanti il progetto di restyling grafico Mexal 20.20, la nuova versione del programma gestionale che gestisce in modo completo contabilità, bilanci, acquisti, vendite e magazzino. Una soluzione potente e semplice per imprese che cercano efficienza e flessibilità nella gestione delle principali procedure aziendali.

L’edizione rinnovata Mexal 20.20 vanta un’interfaccia semplificata e intuitiva, studiata per velocizzare le operazioni più comuni e rendere possibile un’esperienza utente che unisca le funzioni tipiche degli applicativi web (come tab e preferiti) a un aspetto pulito e tradizionale. Allo stesso tempo Passepartout, tra le prime realtà ad aver creduto nelle potenzialità del Cloud per le proprie soluzioni gestionali, garantisce per questa tecnologia un elevato livello di stabilità e sicurezza.

Un ERP sempre aggiornato e disponibile anche da Mobile, flessibile e personalizzabile anche a livello di terminale aziendale, corredato di sito e-commerce e funzione di analisi dati, con servizio integrato di fatturazione elettronica e scontrino elettronico.

Vantaggi e novità di Mexal 20.20

Mexal, con oltre 22mila installazioni attive in Italia, è la soluzione adatta a chi cerca un gestionale in Cloud semplice e affidabile per i più svariati ambiti operativi: dall’industria agroalimentare, meccanica e medica al settore manifatturiero, dalle imprese farmaceutiche a quelle edili, dalle società di servizi alla piccola/media distribuzione.

Il progetto di restyling Mexal 20.20, proprio con l’obiettivo di includere quante più tipologie di utenti possibili in ambito professionale, è stato caratterizzato da una pluralità di interventi al framework, per ridurre i tempi di risposta del 70% sia in fase di avvio sia di ricerca testuale. Il software è personalizzabile in base al settore in cui opera l’impresa e delle esigenze dei diversi reparti aziendali, tanto che ciascun ufficio può essere dotato di un terminale (iDesk) con funzioni ad hoc. Altre novità riguardano:

interfaccia scura (dark mode);

nuovi font, colori e icone;

tooltip, mouse hover;

ordinamento veloce;

tab e preferiti;

ottimizzazione per uso con mouse.

Dal punto di vista delle funzioni per il modulo produzione, è stata rivista tutta la gestione dell’immissione dei dati della bolla di lavoro e delle distinte base principali. È anche possibile utilizzare le verticalizzazioni di PassBuilder – ambiente di sviluppo proprietario per la tracciabilità dei movimenti del prodotto – aggiornato per dialogare con i macchinari connessi di nuova generazione e per includere anche i lotti nella revisione degli impegni.

Caratteristiche e funzioni

Di fondo, Mexal è un software gestionale composto da un applicativo base al quale si possono abbinare tipologie di terminali differenti, attivando eventualmente moduli aggiuntivi che completano la piattaforma standard e soddisfano esigenze di vario tipo: business intelligence, controllo di gestione, vendita online, fatturazione elettronica.

Come si utilizza? Basta collegarsi via Web all’applicazione, installata presso la Server Farm Passepartout, utilizzando le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione locale o remota: in questo modo si evitano investimenti in infrastrutture hardware e software, mentre l’aggiornamento automatico del programma fornito a tutti gli utenti non rende necessarie ulteriori attività di backup.

Mexal è disponibile anche per l’interfacciamento con i più diffusi dispositivi mobile ed è dotato di un client ottimizzato per l’utilizzo con tablet e smartphone con sistema operativo Android e per dispositivi Apple, sia desktop che mobile, con la versione per Safari.

Demo gratuita

Passepartout permette di richiedere direttamente online una demo gratuita in modo da verificare al meglio le funzionalità di Mexal 20.20, concordandone i contenuti sulla base delle singole esigenze gestionali.

Maggiori informazioni sulla soluzione Mexal 20.20 sono reperibili sul portale ufficiale.