Chiavette USB Internet: offerte e tariffe a confronto per risparmiare

Come risparmiare su Internet con le chiavette USB per il solo traffico dati: offerte a confronto per navigare sul Web in mobilità con le Internet key.

Nell’era del mobile working, la connettività sempre e ovunque è uno dei cavalli di battaglia di tutti i fornitori, che propongono chiavette USB internet con capacità di dowstream e upstream sempre maggiori e a prezzi competitivi. Oggi la necessità è quella di coniugare ottime prestazioni alla convenienza economica.

Vediamo dunque come risparmiare per navigare in mobilità sfruttando le migliori offerte del momento per quanto riguarda le chiavette USB per il traffico dati.

L’evoluzione dei servizi collegati a Internet

Tariffe mobili con tanti Giga: offerte a confronto 6 Settembre 2022 Da tempo assistiamo allo sviluppo di sistemi operativi concepiti per integrarsi nativamente con servizi e funzionalità web. Si pensi ad esempio ad Android, caratterizzato da client preinstallati per interagire con risorse come Google Documents, Calendar, Gmail, Google Search e Maps. Ed anche le infrastrutture di collegamento ultraveloci, come il 5G, si stanno aggiornando per soddisfare le esigenze multimediali degli utenti.

Altro obiettivo primario oggi, è quello di ottimizzare i consumi energetici a favore di una maggiore durata della carica delle batterie e di una maggiore autonomia, soprattutto quando si lavora in mobilità.

Le Internet key rappresentano da anni un’opzione molto valida per chi è in movimento senza fare hotspot con lo smartphone (preservando la batteria) e cercare connessioni wi-fi in giro. Simili alle chiavette USB per l’archiviazione dei dati, contengono uno slot per alloggiare la SIM dati, grazie alla quale accedere alla rete.

Offerte dati pr chiavette USB

Vediamo di seguito alcune delle migliori offerte solo dati proposte dai principali provider mobile.

TIM

TIM propone una tariffa per Internet key con 100 GB per navigare per 6 mesi senza vincoli di soglia al mese. Il costo del semestre è di 49,99 euro. Oppure 200GB (500 Gb per gli under 25) da utilizzare nell’arco di 1 anno (vincolo contrattuale 12 mesi), al prezzo di 99 euro (8.14 €/mese). La velocità teorica di download dichiarata arriva fino a 300.0 Mbps.

A chi preferisce non avere il vincolo annuale, TIM propone:

TIM Giga Power 50 : 50 Giga al mese a 9,99 euro e primo mese gratuito attivandola online;

: 50 Giga al mese a 9,99 euro e primo mese gratuito attivandola online; TIM Giga Power 100: con 100 Gb anche in 5G a 14,99 euro al mese (il primo gratuito online).

Chi ha TIM anche a casa, con TIM Unica (fatturando il costo della SIM dati in bolletta) può avere Giga illimitati in 5G pagando 5.99 euro al mese con l’offerta TIM Giga Power Famiglia (che altrimenti comprende solo 5 Giga).

Wind

Wind propone Cube Lite con Easy Pay, un’offerta in abbonamento (vincolo contrattuale 24) che offre 70 Gb al mese, pagando 8.99 € mensili. Superata la soglia non si applicano costi aggiuntivi ma la velocità viene ridotta: fino a 32 Kbps, invece che 300.0 Mbps.

Per chi ha bisogno di più Giga, c’è Cube Full con Easy Pay: 150 Gb al mese, a 12.99 €, con 4G+ incluso. In caso di superamento della soglia la velocità viene ridotta. Il vincolo contrattuale è di 24 mesi. L’offerta include anche WebCube. 4G+, un dispositivo che attaccato alla presa genera una rete wi-fi alla quale possono connettersi fino a 20 dispositivi simultaneamente.

Per esigenze temporanee è possibile attivare Internet Card 200 che offre 200 Giga da consumare in tre mesi, ad un costo di 24,99€ complessivi, oppure 100 Giga a 19.99 euro.

Vodafone

Vodafone propone Giga Speed Plus 50 che, con 11.99 euro al mese, offre 50 Gb. Si tratta di un’offerta in abbonamento, che promette una velocità teorica di download fino a 10,000.0 Mbps. Il costo di attivazione è di 5 euro. Per avere 100 Giga il costo è di 19.99 euro.

Iliad

L’offerta dati di Iliad è di 300 GB a 13,99€ al mese. La SIM costa 9.99 euro.