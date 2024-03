I vantaggi di Google Cloud Platform per lo sviluppo di applicazioni con Intelligenza Artificiale integrata sono al centro di un nuovo webinar organizzato da TIM Enterprise e Google Cloud.

Competere in un mondo sempre più basato sull’Intelligenza Artificiale è un’esigenza condivisa dalla maggior parte delle imprese, che chiedono di poter accedere in modo facile e rapido alle soluzioni avanzate per innovare più velocemente e in modo efficace.

Una risorsa a disposizione di tutte le organizzazioni è certamente Google Cloud Platform, piattaforma di sviluppo applicazioni nel Cloud che consente di estrarre valore dai dati anche cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie di AI.

È proprio per supportare software house e sviluppatori nell’utilizzo integrato delle applicazioni intelligenti che TIM Enterprise e Google Cloud organizzano il webinar“Lo sviluppo applicativo ai tempi dell’AI: entra nel futuro con TIM Enterprise e Google Cloud“, in programma il 16 aprile 2024 alle ore 11:30.

Lo sviluppo applicativo ai tempi dell’AI: webinar TIM Enterprise e Google Cloud

Obiettivo del webinar promosso da TIM Enterprise e Google Cloud è fare luce sui numerosi vantaggi che caratterizzano la piattaforma Google Cloud Platform, che consente a tutti gli sviluppatori di creare applicazioni utilizzando l’AI con un approccio aperto, responsabile e sicuro.

Nel corso dell’evento formativo si parlerà delle potenzialità dei tool per gli sviluppatori, che possono accedere a una suite di funzionalità già integrate in Google Cloud Platform e a diversi strumenti che semplificano la prototipazione, la personalizzazione, l’integrazione e il deployment nelle applicazioni.

Manuela Gianni, Direttrice Digital4, sarà la moderatrice del webinar che prevede l’intervento di diversi professionisti:

Stefano Mainetti – Co-direttore Osservatorio Cloud & ICT As a Service, Politecnico di Milano;

Claudio Ricci – Responsabile Offerta IT & Cloud, TIM Enterprise;

Alessio Bagnaresi – Director AI & Data Analytics, Google Cloud;

Matthew Bezzina – CEO e Founder di eCabs.

=> Iscriviti al webinar “Lo sviluppo applicativo ai tempi dell’AI: entra nel futuro con TIM Enterprise e Google Cloud” compilando il form online.

Perché scegliere Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform fornisce strumenti e risorse per agevolare lo sviluppo di applicazioni aziendali e servizi sicuri, integrati nativamente con l’Intelligenza Artificiale.

Big Data e AI, infatti, permettono l’analisi di enormi quantità di dati e l’esecuzione di attività di apprendimento automatico e sviluppo codice, mentre gli strumenti per sviluppatori si basano su modelli open source tramite App Engine, Kubernetes Engine e Stackdriver, tutorial Cloud run e altre soluzioni click to deploy.

Altre risorse sono la sicurezza integrata, in conformità alle certificazioni standard globali di settore, così come i servizi di storage per l’archiviazione di dati non strutturati e le soluzioni per soddisfare carichi di lavoro specifici in modo rapido, sicuro ed economico.

Un’infrastruttura di ultima generazione distribuita, infine, garantisce elevate prestazioni per aiutare a proteggere e gestire le reti.

Come iscriversi al webinar

Per partecipare al webinar “Lo sviluppo applicativo ai tempi dell’AI: entra nel futuro con TIM Enterprise e Google Cloud” che si terrà il 16 aprile alle ore 11.30 è necessario effettuare l’iscrizione online compilando il form apposito, inserendo i dati personali, la partita IVA e il nome dell’azienda.

