Rimborso trasferta con buono pasto in busta paga?

Buoni pasto e indennità di trasferta compatibili? Entro quale soglia esentasse? 10 Febbraio 2021 In effetti il suo dubbio è sensato, ma non credo che il rimborso forfettario per le spese di trasferta escluda i buoni pasto. Anche perchè tendenzialmente i due strumenti hanno modalità di utilizzo diverse.

I buoni pasto fanno in qualche modo parte della retribuzione del dipendente, spesso sono previsti dai contratti, e vengono versati per le giornate lavorative previste. Indipendentemente dal fatto che il dipendente, in alcune di queste giornate, possa poi essere in trasferta.

Il forfettario delle spese di trasferta implica, sostanzialmente che il dipendente non debba documentare le spese sostenute per vitto e alloggio, a fronte delle quali l’azienda stabilisce di applicare un rimborso convenzionalmente stabilito. Né va a incidere sul numero di buoni pasto a cui il dipendente ha diritto mensilmente, o settimanalmente, in base agli accordi aziendali, o al contratto applicato.