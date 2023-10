Affidarsi a un software gestionale facilita la digitalizzazione dei processi e semplifica il lavoro delle aziende, che possono optare per programmi in Cloud o risorse installate localmente: guida alla scelta e soluzioni efficaci per dotarsi di un’infrastruttura sicura, veloce e accessibile anche da dispositivi mobile.

Dotarsi di software gestionali efficienti e performanti è un’esigenza fondamentale in tutto l’universo imprenditoriale, una necessità condivisa sia dai professionisti sia dalle aziende indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività.

Supporti indispensabili per facilitare e digitalizzare i processi e le attività, infatti, i programmi gestionali rappresentano indubbiamente preziosi alleati in ambito professionale. Chi si approccia al mondo dei software IT, tuttavia, si trova solitamente di fronte a un dilemma: è meglio optare per una soluzione in Cloud o preferire una risorsa on premise?

Questa scelta non deve mai essere lasciata al caso, ponderando i pro e i contro tenendo conto delle esigenze individuali e puntando a raggiungere un obiettivo basilare: semplificare concretamente l’organizzazione aziendale, sfruttando al meglio tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

Software gestionale in Cloud o in locale

I software in Cloud e i programmi on premise, quindi con infrastruttura locale, sono due tipologie di gestionali che prevedono modalità di installazione differenti, entrambi finalizzati a mettere a disposizione delle imprese e dei professionisti una serie di servizi volti a ottenere l’automatizzazione della maggior parte dei processi, agevolando notevolmente la gestione quotidiana aziendale.

Sono programmi gestionali, ad esempio, i software per la contabilità e la fatturazione, i software e-commerce, il gestionale CRM che raccoglie tutte le informazioni sui clienti e il software ERP (Enterprise Resource Planning) per la pianificazione delle risorse d’impresa.

Per comprendere le differenze tra i due tipi di software, in Cloud e on premise, è utile analizzare caratteristiche, vantaggi e dettagli di ciascuno.

Software in Cloud: cos’è e quali sono i vantaggi

I software in Cloud sono soluzioni informatiche ospitate sui server degli sviluppatori e dei provider fornitori. Non sono programmi di proprietà dell’azienda, che può accedervi avendo a disposizione una semplice connessione Internet utilizzando il programma 24 ore su 24 e da qualunque device.

Optando per un gestionale in Cloud è possibile contare su un software flessibile, dinamico e versatile, sempre accessibile, costantemente aggiornato e personalizzabile in base alle necessità dell’utilizzatore.

I servizi di Cloud, inoltre, sono offerti dietro sottoscrizione di un abbonamento che può essere mensile o annuale, sostenendo una spesa che viene dilazionata nel tempo.

Software on premise: caratteristiche e limiti

Una soluzione informatica on premise, invece, è rappresentata da un programma acquistato dall’azienda utilizzatrice presso una software house e installato sui pc e sui server locali. È l’impresa utilizzatrice, quindi, a detenere la proprietà di risorse e infrastrutture, acquistando le licenze dei singoli programmi.

È proprio questo aspetto a rappresentare un limite delle soluzioni on premise, infatti ai costi di acquisto iniziali si aggiungono nel tempo le spese relative sia alla manutenzione e all’assistenza tecnica, sia agli aggiornamenti periodici.

3 differenze tra Cloud e on premise

Volendo sintetizzare le disparità tra le soluzioni Cloud e on premise è possibile individuare 3 differenze sostanziali:

le soluzioni in Cloud necessitano solo dell’ accesso alla rete Internet e non di installazione fisica, richiesta invece per i programmi on premise;

e non di installazione fisica, richiesta invece per i programmi on premise; i gestionali in Cloud vengono aggiornati in modo automatico e spetta al provider fornitore del servizio occuparsi della manutenzione , mentre in caso di programmi installati localmente è l’utilizzatore a dover spendere tempo e denaro per effettuare gli aggiornamenti e gestire eventuali criticità che possono bloccare l’attività, da risolvere in modo tempestivo;

, mentre in caso di programmi installati localmente è l’utilizzatore a dover spendere tempo e denaro per effettuare gli aggiornamenti e gestire eventuali criticità che possono bloccare l’attività, da risolvere in modo tempestivo; i programmi in Cloud sono fruibili anche fuori dalle mura aziendali, accessibili da diversi dispositivi e utilizzabili anche dal personale in trasferta fuori sede o che opera in modalità Smart Working.

Gestionale ERP: perché conviene sceglierlo in Cloud

Il gestionale ERP svolge un ruolo fondamentale nell’ambito delle risorse IT che possono realmente semplificare e migliorare la quotidianità aziendale.

Acronimo di Enterprise Resource Planning, l’ERP si occupa di pianificare le risorse dell’impresa accentrando in un’unica piattaforma tutti i dati, le funzioni e le informazioni inerenti ai principali processi aziendali, tra cui l’aspetto amministrativo, la gestione delle risorse umane, la produzione, l’area commerciale, la gestione del magazzino e molto altro.

Considerato il pilastro portante di un’azienda, l’ERP garantisce l’accesso a una vasta serie di funzionalità avanzate indispensabili per la gestione innovativa ed efficace di ciascuna impresa. Un ERP fornito in modalità Cloud, in particolare, è realmente in grado di migliorare l’esperienza digitale e accompagnare le aziende attraverso la digital transformation.

I dati presenti in un ERP in Cloud, distribuito generalmente in modalità SaaS (Software-as-a-Service), non sono presenti in azienda, ma raccolti e conservati nel data center dello sviluppatore o del provider. In questo modo, sono gli esperti della software house fornitrice a occuparsi della manutenzione e degli aggiornamenti, permettendo all’azienda utilizzatrice di focalizzare tempo e risorse solo sullo sviluppo del business.

Oltre a garantire risparmio e facilità d’uso, l’ERP in Cloud assicura anche flessibilità e sicurezza, grazie all’utilizzo di più server dislocati in luoghi diversi che neutralizzano il rischio di subire violazioni e attacchi informatici. Grazie al Cloud, infine, il gestionale ERP diventa scalabile ed espandibile.

TeamSystem Enterprise Cloud: l’ERP scalabile e innovativo

Migliorando e potenziando l’esperienza digitale delle aziende, TeamSystem ha creato una soluzione gestionale ERP All-in-One disponibile in modalità Cloud. TeamSystem Enterprise Cloud, infatti, è il software gestionale completo e integrato che supporta aziende e PMI a trecentosessanta gradi, agevolando il percorso di transizione digitale.

Pensato per sostenere concretamente le aziende moderne attive in diversi settori, dal manifatturiero all’hospitality, dal retail al fashion fino all’agroalimentare e molto altro, TeamSystem Enterprise Cloud si adatta progressivamente alle necessità aziendali e si caratterizza per una elevata configurabilità, seguendo le imprese nel loro percorso di crescita.

Migrando da un gestionale tradizionale alla soluzione TeamSystem Enterprise Cloud, inoltre, le aziende hanno l’opportunità di contare su un’infrastruttura che si adatta alla crescita senza rallentamenti derivanti da integrazioni complesse.

Aree aziendali coperte dall’ERP

L’ERP TeamSystem Enterprise Cloud copre numerose aree aziendali, permettendo alle imprese di gestire in modo agile e veloce tutti i principali processi e di riuscire a lanciare nuovi prodotti e nuovi modelli di business, poggiando su servizi tecnologici innovativi e flessibili:

amministrazione, finanza e dichiarazione dei redditi , per assolvere agli obblighi e agli adempimenti contabili e fiscali, compilare giornali e libri fiscali, registri IVA e partitari rispettando le normative in vigore;

, per assolvere agli obblighi e agli adempimenti contabili e fiscali, compilare giornali e libri fiscali, registri IVA e partitari rispettando le normative in vigore; budget e controllo di gestione , ottenendo una vista puntuale sull’andamento dell’azienda, al fine di cogliere nuove opportunità di business e intercettare prontamente ogni criticità;

, ottenendo una vista puntuale sull’andamento dell’azienda, al fine di cogliere nuove opportunità di business e intercettare prontamente ogni criticità; vendite , per monitorare e gestire interamente il ciclo dell’ordine, garantendo il pieno controllo sui processi di vendita dall’offerta commerciale fino all’emissione della fattura;

, per monitorare e gestire interamente il ciclo dell’ordine, garantendo il pieno controllo sui processi di vendita dall’offerta commerciale fino all’emissione della fattura; gestione dei clienti , grazie alle funzioni di Customer Relationship Management che aumentano la capacità di analisi e profilazione dei clienti;

, grazie alle funzioni di che aumentano la capacità di analisi e profilazione dei clienti; acquisti , tracciando il processo di gestione dei fornitori in ogni sua fase, partendo dalle richieste di acquisto fino al ricevimento dei preventivi, dagli ordini all’arrivo della merce e al controllo delle fatture con relativa registrazione;

, tracciando il processo di gestione dei fornitori in ogni sua fase, partendo dalle richieste di acquisto fino al ricevimento dei preventivi, dagli ordini all’arrivo della merce e al controllo delle fatture con relativa registrazione; magazzino, codificando tutti gli articoli senza limiti di varianti attribuendo barcode e serial number.

Punti di forza di TeamSystem Enterprise Cloud

TeamSystem Enterprise Cloud rappresenta un’efficiente piattaforma di servizi digitali in grado di assicurare un’esperienza d’uso fluida e innovativa, offrendo una suite di strumenti fruibili semplicemente accedendo a un ambiente web smart e intuitivo.

Qui di seguito una panoramica dei principali vantaggi del software:

ogni comparto aziendale viene coperto da funzioni ad hoc;

la Home Page della piattaforma offre percorsi di navigazione personalizzabili per accedere alle funzioni in modo istantaneo;

della piattaforma offre percorsi di navigazione personalizzabili per accedere alle funzioni in modo istantaneo; l’ ambiente di lavoro è fruibile in modalità web e in mobilità, permettendo anche di inserire link ai siti e portali più utili;

è fruibile in modalità web e in mobilità, permettendo anche di inserire link ai siti e portali più utili; le aree di lavoro sono gestite tramite schede progressive , consentendo di passare da un’azienda o da un’applicazione all’altra in modo rapido;

, consentendo di passare da un’azienda o da un’applicazione all’altra in modo rapido; tutte le funzionalità sono personalizzabili e adattabili alle specifiche esigenze di ogni figura aziendale o ruolo professionale;

l’integrazione con le altre piattaforme dell’ecosistema TeamSystem, come TeamSystem Digital e MySupport . La prima rende possibile l’accesso a tutti i servizi digitali (fatturazione elettronica, conservazione, firma digitale), mentre la seconda è il portale di Customer Service che offre assistenza diretta e permette di consultare in anticipo una Knowledge base aggiornata di soluzioni operative;

e . La prima rende possibile l’accesso a tutti i servizi digitali (fatturazione elettronica, conservazione, firma digitale), mentre la seconda è il portale di Customer Service che offre assistenza diretta e permette di consultare in anticipo una Knowledge base aggiornata di soluzioni operative; l’integrazione con le App mobile, per offrire un accesso al software gestionale ERP anche via smartphone.

TeamSystem Enterprise Cloud anche in mobilità

Consapevole di quanto i dispositivi come tablet e smartphone, iOS o Android, siano diventati uno strumento di lavoro quotidiano, TeamSystem ha creato specifiche applicazioni mobile volte a digitalizzare i documenti e, soprattutto, a rendere possibile l’accesso alle informazioni anche in mobilità da parte dei collaboratori aziendali.

Ecco le App mobile sviluppate da TeamSystem:

APProvo : permette all’utente di ricevere sullo smartphone le notifiche relative ai documenti da approvare presenti in TeamSystem Enterprise Cloud, consentendo di visualizzare i dettagli approvando o rifiutando con un click;

: permette all’utente di ricevere sullo smartphone le notifiche relative ai documenti da approvare presenti in TeamSystem Enterprise Cloud, consentendo di visualizzare i dettagli approvando o rifiutando con un click; CRM Mobile : è utilizzabile anche in assenza di connessione Internet per accedere alle informazioni commerciali, relativamente a clienti, prospect, lead, attività, opportunità e catalogo prodotti;

: è utilizzabile anche in assenza di connessione Internet per accedere alle informazioni commerciali, relativamente a clienti, prospect, lead, attività, opportunità e catalogo prodotti; HR Mobile : facilitando i processi di condivisione di informazioni con l’azienda, permette di gestire tutto ciò che riguarda il rapporto lavorativo del dipendente (dati anagrafici, buste paga, note spese, trasferte);

: facilitando i processi di condivisione di informazioni con l’azienda, permette di gestire tutto ciò che riguarda il rapporto lavorativo del dipendente (dati anagrafici, buste paga, note spese, trasferte); TeamSystem Sales : consente ai collaboratori commerciali di gestire le vendite su device mobile, utilizzando il catalogo prodotti proveniente da TeamSystem Enterprise Cloud ed emettendo preventivi oppure ordini;

: consente ai collaboratori commerciali di gestire le vendite su device mobile, utilizzando il catalogo prodotti proveniente da TeamSystem Enterprise Cloud ed emettendo preventivi oppure ordini; Tempi e Spese: i collaboratori aziendali possono gestire mensilmente le note spese lasciando il pieno controllo della procedura all’amministratore. È anche possibile allegare le immagini dei giustificativi di spesa ed effettuare report per utente, cliente e commessa esportabili.