Bonus Internet veloce 2023: le offerte per MPMI e Partite IVA

Bonus Internet veloce 2023 per micro, piccole e medie imprese e persone fisiche titolari di partita IVA: voucher connettività fino a 2500 euro.

Fino al 31 dicembre 2023 è ancora possibile richiedere il Bonus Internet veloce 2023, ossia il voucher per la digitalizzazione di PMI e Partite IVA.

Al momento sono ancora disponibili 545 milioni di euro, accessibili direttamente tramite gli operatori telefonici che aderiscono all’iniziativa, in fase si abbonamento scontato alla banda ultra-larga.

Vediamo come funziona il bonus per ottenere lo sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione.

Cos’è il Bonus Internet veloce 2023

Il riferimento normativo è il Decreto 23 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.33 il 9 febbraio 2022. Le risorse complessive sono pari a 608.238.104,00 euro, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Bonus Partita IVA 2023: guida ai sostegni e come richiederli 3 Maggio 2023 Il Bonus Internet veloce 2023 consiste in un contributo da 300 a 2.500 euro per l’accesso ai servizi di connettività a banda larga, con velocità da un minimo di 30 Mbit/s fino ad oltre 1 Gbit/s, tramite abbonamento di almeno 18 mesi o due anni in base alla tipologia di voucher.

L’operatore può definire una durata contrattuale anche superiore a quella del rimborso del voucher, purché preventivamente comunicata ad Infratel.

Bonus Internet 2023: beneficiari, limiti e requisiti

Possono richiedere il voucher per abbonamento a Internet veloce:

MPMI (micro imprese e piccole e medie imprese);

(micro imprese e piccole e medie imprese); Partite IVA che esercitano (anche in forma associata) una professione intellettuale o non organizzata.

Non sono previsti requisiti particolari né limiti di reddito.

Per quanto riguarda la durata dei voucher (18 mesi per i Voucher A1, A2 e B e 24 mesi per il Voucher C), questa va intesa come il termine entro il quale Infratel procede al rimborso del contributo all’operatore, sulla base di ratei mensili.

Criteri di attribuzione voucher per le imprese

Per i Voucher A2, B e C, come si vede nello schema, il bonus può essere aumentato fino a ulteriori 500 euro per opere di scavo, di infrastrutture lato cliente o ancora per apparati finalizzati a link punto-punto).

Bonus Internet, come richiederlo

Trattandosi di un voucher spendibile al momento della sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di connettività, il Bonus Internet veloce non si deve richiedere online al Ministero ma direttamente al gestore telefonico con cui si stipula l’abbonamento per la banda larga.

L’attivazione dei servizi potrà essere richiesta attraverso i tradizionali canali di vendita. L’importante è rispettare le scadenze (31 dicembre 2023) e verificare la disponibilità di fondi residui).

Operatori telefonici che aderiscono al Bonus Internet veloce 2023

Gli operatori TLC che aderiscono al progetto sono indicati in questo elenco (aggiornato ad agosto 2023).

Per fare qualche esempio, riportiamo le informazioni salienti relative ai principali operatori telefonici che erogano servizi di banda larga ultra-veloce.

Come richiedere il Bonus Internet veloce con TIM

Offerta TIM Business per PMI e Partite IVA: fibra fino a 10 Giga con Voucher connettività 12 Giugno 2023 Le offerte TIM Business su cui è possibile applicare il Voucher Governativo per Internet veloce 2023 sono le seguenti:

Suprema BUSINESS VOUCHER 10 Giga con Voucher Governativo per 36 mesi ( i primi 12 mesi scatta anche un ulteriore sconto TIM). .

Suprema BUSINESS VOUCHER 2,5 Giga sempre con Bonus Internet per 36 mesi e per il primo anno ulteriore sconto TIM.

Per richiedere il Voucher Connettività bisogna compilare la modulistica fornita da TIM e attendere il via libera Infratel, per poi fruire dello sconto applicato direttamente in fattura.

Come richiedere il Bonus Internet veloce con Fastweb

L’offerta Fastweb per accedere al Bonus Internet veloce 2023 (Voucher Connettività) si può “comporre” in base alle proprie esigenze, selezionando le opzioni con cui definire un pacchetto ad hoc:

Fastweb Business ExclusiveFibra Ultraveloce

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa

Amplificatori Wi-Fi Booster

Seconda linea gratuita

Backup

Assicurazione Assistenza ai locali commerciali Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy

Anche in questo caso è necessario compilare un modulo, trasmettendo il quale si sarà contattati da un consulente.

Come richiedere il Bonus Internet veloce con Vodafone

Sono tre le proposte di Vodafone per l’abbonamento scontato ai servizi di connettività che possono essere coperti dal voucher governativo.

Il Bonus Internet veloce 2023 è applicabile a soluzioni fisse, wireless e ufficio.

Il contratto e gli sconti avranno una durata di 18 mesi nel caso di richiesta di adesione al Voucher A o B, 36 mesi nel caso di Voucher con le offerte OneNet P.IVA Pro e OneNet Ufficio. La modulistica da utilizzare è disponibile nella sezione del sito web dedicato a piccole aziende e Partite IVA.

Come richiedere il Bonus Internet veloce con Wind Tre

L’operatore aderisce all’iniziativa erogando il voucher alle:

imprese iscritte al relativo registro ed anche alle persone fisiche titolari di Partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale che hanno fino a 250 dipendenti, ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni € oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni €.

Compilando il consueto modulo di richiesta (allegato A), si viene contattati da un consulente per conoscere le offerte e le modalità di adesione.