Criptovalute: regole e importi 2023 di iscrizione al Registro OAM

L’OAM fissa il contributo annuale da versare per l’iscrizione al Registro degli operatori in valuta virtuale.

L’OAM, l’Organismo per gli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, comunica che è entrato a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali, chiamati a iscriversi all’apposito registro.

Il contributo annuale da versare è stato calcolato tenendo conto delle dimensioni operative dei prestatori di servizi e del numero dei clienti precedentemente comunicati.

Contributo annuale per iscritti al registro OAM

È una circolare ad hoc a dettare regole precise, aggiornando un testo precedente in cui veniva indicato un contributo una tantum.

Adesso, è prevista una quota fissa da versare, che si differenzia in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore, più una quota variabile commisurata al numero di clienti trasmessi nel trimestre di riferimento.

I contributi complessivi devono essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente. Ecco una sintesi delle quote da versare.

Importo quota fissa

persone fisiche: 200 euro (4 rate trimestrali da 50 euro ciascuna);

soggetti diversi dalle persone fisiche: 1500 euro (4 rate trimestrali da 375 euro ciascuna).

Importo quota variabile

persone fisiche: 0,10 euro per cliente;

soggetti diversi dalle persone fisiche: 0,10 euro per cliente.

In caso di trasmissioni con un numero di clienti compreso tra uno e 500, infine, si applica una franchigia di 50 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.