Il ruolo degli eventi nel settore dell’innovazione

We Make a Future 2023, dal 15 al 17 giugno a Rimini Fiera: innovazione, digital e tech per far crescere business, brand, competenze e relazioni.

Sono ormai sempre più numerosi gli eventi, sia reali che virtuali, che ogni anno vengono proposti sull’innovazione, svolgendo un ruolo cruciale nel favorire la collaborazione, lo scambio di idee e la promozione di nuove opportunità di business.

I vantaggi offerti dagli eventi sull’innovazione

I benefici offerti da queste manifestazioni sono tanti ma sottolineiamo come questi favoriscano la crescita delle imprese e dei professionisti.

Vediamo i vantaggi principali nell’articolo di oggi.

Networking e collaborazione

Gli eventi permettono ai professionisti di entrare in contatto con altri esperti del settore, facilitando la creazione di relazioni e di collaborazioni, incontrare faccia a faccia clienti, fornitori e stakeholder facilita la creazione di relazioni durature e la negoziazione di accordi commerciali. Inoltre, gli eventi offrono spesso sessioni di networking e momenti dedicati allo scambio di opinioni e idee, che possono contribuire a generare nuovi progetti e partnership.

Condivisione di conoscenze ed esperienze

Partecipare a fiere ed eventi è un’ottima occasione per condividere conoscenze ed esperienze tra i partecipanti. Attraverso workshop, pitch e tavole rotonde, i player del settore possono discutere delle ultime tendenze, delle sfide, delle soluzioni innovative, scambiare conoscenze e best practice in un ambiente stimolante e creativo. Questo può portare a nuove idee, progetti e soluzioni, contribuendo alla crescita e al successo delle aziende coinvolte.

Promozione di prodotti e servizi

Offrono alle aziende e ai professionisti la possibilità di mostrare i propri prodotti e servizi a un pubblico di potenziali clienti e partner. Attraverso stand espositivi, dimostrazioni e presentazioni, le aziende possono promuovere le loro soluzioni innovative e attirare l’attenzione di investitori e stakeholder.

Formazione e aggiornamento professionale

Vi è spesso la possibilità di partecipare a sessioni formative e workshop dedicati all’aggiornamento professionale. Partecipare a questi eventi consente ai professionisti di acquisire nuove competenze e conoscenze, mantenendosi al passo con le ultime tendenze e innovazioni del settore.

Riconoscibilità del brand e reputazione

La partecipazione a eventi di settore può contribuire a migliorare la visibilità e la reputazione di un’azienda o di un professionista. Essere presenti in questi eventi e interagire con altri esperti del settore può aiutare a costruire una solida reputazione e a farsi conoscere come leader nel campo dell’innovazione.

Crescita del business

La partecipazione a eventi di settore può portare a nuove opportunità di business e a un aumento delle vendite. Inoltre, la possibilità di entrare in contatto con potenziali clienti e partner può favorire lo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni.

We Make a Future: Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica & Digitale

Parlando di eventi non potevamo non citare We Make a Future 2023, che si terrà il 15-16 e 17 giugno presso Rimini Fiera, un’occasione imperdibile per chi opera nel settore dell’innovazione, del digital e del tech. Un’opportunità per scoprire le ultime tendenze e soluzioni nel campo dell’innovazione, attraverso workshop, conferenze e mostre.

Il WMF si concentrerà su diverse tematiche legate al mondo dell’innovazione, tra cui:

Tecnologie emergenti e disruptive

Intelligenza artificiale e machine learning

Big data e analytics

Cybersecurity e protezione dei dati

Sostenibilità e innovazione sociale

Ecco i numeri stimati per We Make Future 2023:

+1.000 startup

+100 ospiti istituzionali

+300 investitori

+400 espositori

Il WMF si appresta inoltre a presentare un calendario di eventi senza precedenti, con proposte, attività, programmi di formazione, ospiti ed esperti internazionali e aree espositive dedicate ai diversi temi affrontati nei tre giorni di fiera.

L’evento nell’evento: l’Open Arena

Per l’edizione 2023 del WMF, Seedble e OVHcloud hanno deciso di investire nella realizzazione della Open Arena, un evento nell’evento che alimenterà con format diversi un’area di circa 150 mq all’interno del polo fieristico.

L’Arena nasce per creare un ambiente di contaminazione, che favorisca lo scambio di idee, che esalti la collaborazione tra i change agent e stimoli lo scambio di conoscenze in pieno stile Open Innovation.

L’Open Arena sarà uno spazio vibrante di opportunità con speech, pitch competition, workshop, momenti di networking e in più ci sarà l’opportunità di avere un incontro one to one con gli advisor di Seedble e OVHcloud.

Si sono uniti al progetto Emilbanca, Innovup, Serco e altri che proporranno all’interno dell’Open Arena attività interessanti e stimolanti sui temi dell’Open Innovation, del cloud e dei trend di accelerazione del business.

Sfoglia l’agenda per conoscere il programma che ti aspetta il 15-16-17 a Giugno a Rimini Fiera!