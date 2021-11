Confindustria Connext 2021: focus sulle sfide post Covid

Torna l’appuntamento con Connext, incontro di partenariato industriale promosso da Confindustria quest’anno sia virtuale sia in presenza.

Il 2 e 3 dicembre 2021 torna Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale promosso da Confindustria. Un’edizione che si svolgerà in modalità mista, sia in presenza al Mico di Milano sia online, in una dimensione digitale rinnovata e potenziata attraverso l’Expo Digitale.

Sarà infatti possibile effettuare una visita immersiva del padiglione e interagire in modalità virtuale in real time. L'evento rappresenta una importante occasione per riattivare il sistema di sinergie e relazioni alla base dello sviluppo economico e sociale del Paese, soprattutto dopo i lunghi mesi caratterizzati dalle chiusure a causa della pandemia. Connext 2021 i propone di contribuire ad affrontare le sfide del cambiamento dettate dall'emergenza Covid e accompagnare il processo di trasformazione che coinvolge il mondo economico, aprendolo al confronto e alla collaborazione con i principali protagonisti del cambiamento, pubblici e privati.

L’attenzione sarà focalizzata sul cambiamento e sull’innovazione necessaria per affrontare i nuovi scenari globali, puntando su:

Filiere produttive solide e innovative, digitali e sostenibili;

Conoscenza e competenze;

Dimensione europea e internazionale;

Crescita mediante investimenti pubblici e privati;

Partenariati, aggregazioni e reti d’imprese;

Coinvolgimento di startup e imprese innovative;

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico, idonei a rispondere ai fabbisogni di innovazione della Pubblica Amministrazione.

Le aziende partecipanti saranno divise in quattro driver tematici: Fabbrica intelligente, Le città del futuro, Pianeta sostenibile, Persone, scienze della vita, progresso. Per partecipare come espositori o come visitatori, anche prenotando incontri B2B, è necessario effettuare la richiesta nella sezione dedicata del sito di Connext.