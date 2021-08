Ciabatte multipresa: tipologie, modelli e prezzi

Guida all’acquisto delle ciabatte multipresa, indispensabili per collegare più apparecchiature elettroniche contemporaneamente in sicurezza.

Le ciabatte elettriche multipresa sono dispositivi molto utili per collegare più apparecchiature elettroniche contemporaneamente, garantendone il funzionamento in totale sicurezza. Permettono di organizzare in modo ottimale i collegamenti elettrici e rappresentano un valido aiuto in ambito professionale, tenendo a portata di mano non solo il computer e il notebook ma anche eventuali periferiche, nonché il caricabatterie dello smartphone.

I dispositivi multipresa sono una risorsa salvaspazio affidabile e sicura: la loro funzione principale è quella di raggruppare una serie di prese di corrente, evitando l’utilizzo di fastidiose prolunghe e proteggendo i dispositivi elettrici da eventuali sovraccarichi che possono causare danni anche irreparabili. La scelta della ciabatta multipresa più adatta alle proprie esigenze deve prendere in considerazione una pluralità di aspetti, primo tra tutti il numero di prese che si intende utilizzare, ma non solo. I modelli in commercio, infatti, sono numerosi e pensati per andare incontro a molteplici necessità.

Tipologie di multipresa

Le ciabatte multipresa possono essere classificate in vari modi, tenendo conto della dimensione, della forma o della tecnologia che le caratterizza. Esistono dispositivi sviluppati in orizzontale e altri, invece, pensati per essere posizionati in verticale o applicati direttamente al muro. Altre tipologie facilmente reperibili sono le seguenti:

ciabatte multipresa smart , programmabili e attivabili con telecomando o anche via App o comando vocale in modalità WiFi ;

, programmabili e attivabili con telecomando o anche via App o comando vocale in modalità ; ciabatte elettriche stabilizzate , in grado di tenere sotto controllo eventuali picchi di tensione e di agire come gruppi di continuità;

, in grado di tenere sotto controllo eventuali picchi di tensione e di agire come gruppi di continuità; ciabatte con ingressi USB, che permettono di ricaricare tutti gli apparecchi dotati di tale ingresso, come lo smartphone e il tablet.

Ciabatte multipresa: modelli e prezzi

Ledlux multipresa smart Wifi Multipresa Ledlux smart, con funzione di comando vocale compatibile con Alexa e Google Home. Compra su Amazon Multipresa Ledlux smart, con funzione di comando vocale compatibile con Alexa e Google Home. Dotata di 4 prese Schuko 220V 16A e 4 porte USB 3.1A 5V. Cavo di 1.8 metri con spina tipo ibrido F + e Schuko 16°. Con manuale d’uso multilingua.

Multipresa verticale Sameriver Multipresa verticale Sameriver adatta a tutti gli elettrodomestici e dispositivi alimentati tramite USB. Compra su Amazon Multipresa verticale Sameriver adatta a tutti gli elettrodomestici e dispositivi alimentati tramite USB, permette di collegare e caricare più dispositivi contemporaneamente come TV, aria condizionata, computer, tablet PC, telefono cellulare ecc. è dotata di cavo retrattile in rame puro e 2 interruttori di controllo indipendenti.

Extrastar multipresa a 12 posti Extrastar multipresa con sei uscite, interruttore principale, illuminazione a risparmio energetico a LED. Compra su Amazon Extrastar multipresa con sei uscite per spine Ita 10A/16A Schuko, interruttore principale, illuminazione a risparmio energetico a LED, protezione sovraccarichi e sovratensione Oxide Varistor, cavo di alimentazione lungo 1,5 metri con spina Italiana 16A, cavo: H05VV-F 3G 1.0 mm2.

Nveeshox ciabatta multipresa verticale USB Ciabatta verticale Nveeshox composta da due cubi staccabili che permettono diversi utilizzi. Compra su Amazon La ciabatta verticale Nveeshox ha 10 prese e 3 uscite USB(2 USB- A * 1 USB- C), composta da due cubi staccabili che permettono diversi utilizzi. La multipresa piccola e portatile e può essere utilizzata come ciabatta elettrica da viaggio. L'interruttore della presa ha anche una funzione di protezione da sovraccarico.

Multipresa USB 3.0 Multipresa USB Sabrent 3.0 che permette di aggiungere quattro porte USB a qualunque dispositivo compatibile. Compra su Amazon Indispensabile per organizzare al meglio una postazione informatica, la multipresa USB Sabrent 3.0 permette di aggiungere quattro porte USB a qualunque dispositivo compatibile. Il dispositivo è dotato di spie LED che mostrano lo status di ciascuna porta. Compatibile anche con i prodotti USB 2.0/1.1. la multipresa consente di trasferire dati a una velocità fino a 10 volte superiore rispetto a vecchi standard USB 2.0.

Guida all’acquisto

Una multipresa contiene generalmente un minimo di tre prese di corrente, tuttavia è possibile trovare anche ciabatte elettriche in grado di consentire l’attacco simultaneo di otto o dieci apparecchiature. Queste ultime, ad esempio, possono rivelarsi molto utili in un ufficio o all’interno di uno studio professionale. In ambito domestico, invece, generalmente una presa multipla contenente al massimo sei collegamenti dovrebbe essere più che sufficiente.

Prima di effettuare l’acquisto, inoltre, è fondamentale verificare la compatibilità delle prese con i dispositivi elettronici da attaccare anche informandosi sulla potenza massima supportata, espressa in Watt, e sull’amperaggio.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Dotarsi di dispositivi elettrici sicuri e affidabili è una priorità in ambito lavorativo. Imprese e professionisti possono acquistare questo tipo di risorse su Amazon, beneficiando di sconti e agevolazioni previsti per gli iscritti al programma Amazon Business. È il database composto da milioni di prodotti che facilita gli acquisti aziendali, consentendo di beneficiare di offerte esclusive e di migliorare la gestione della spesa (accedendo a strumenti come fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Pensato per le aziende e i professionisti che lavorano in regime di Partita IVA, Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.

Articolo sponsorizzato