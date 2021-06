Stampanti multifunzione: sconti fino al 60% al Prime Day

Basso impatto ambientale e risparmio nei costi caratterizzano le stampanti multifunzione della gamma Epson EcoTank in offerta al Prime Day.

Il Prime Day di Amazon rappresenta sempre l’occasione perfetta per rinnovare o acquistare i propri dispositivi informatici, approfittando delle offerte e degli sconti riservati ai clienti Amazon Prime. Il 21 e il 22 giugno cade infatti l’evento annuale promosso dal colosso e-commerce: due giornate di offerte e promozioni su oltre due milioni di prodotti, accessibili dalla mezzanotte di lunedì 21 giugno.

Come di consueto nel Prime Day 2021 non mancano le promozioni sulle stampanti multifunzione: è possibile acquistare diversi modelli della gamma Epson EcoTank, le innovative stampanti senza cartucce che permettono di risparmiare sui costi dell’inchiostro ma anche di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.

Stampanti Epson EcoTank: risparmio di tempo e costi

I dispositivi EcoTank, tra le stampanti più vendute di casa Epson, non prevedono l’uso delle classiche cartucce ma adoperano serbatoi ricaricabili con l’inchiostro contenuto nei flaconi forniti in dotazione. I vantaggi che offrono sono numerosi, in grado di andare incontro anche alle esigenze di stampa professionale:

adattabilità a qualsiasi ambiente a casa o in ufficio;

configurazione semplice;

stampa affidabile e di qualità fin dalla prima pagina;

inchiostro incluso equivalente a circa 72 cartucce;

risparmio di costi e di tempo, non dovendo più sostituire le cartucce con una certa frequenza;

livelli di inchiostro chiaramente visibili, in modo da capire facilmente quando è il momento di ricaricare i serbatoi;

basso impatto ambientale.

Stampa da dispositivi mobili

Valore aggiunto delle stampanti multifunzione Epson EcoTank è la possibilità di lanciare la stampa anche dai dispositivi mobili, in modo semplice e veloce: è infatti possibile inviare documenti e foto da stampare sfruttando la connettività Wi-Fi e le applicazioni gratuite utilizzabili da tablet o smartphone.

Prime Day: stampanti EcoTank in offerta

Stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 Et-M3140 Stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 riunisce funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Compra su Amazon La stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 è una soluzione all-in-one che riunisce funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Permette di ridurre i costi di stampa grazie al serbatoio di inchiostro ricaricabile. Affidabile, veloce e a basso consumo energetico, include un touch-pad da 6,1 cm e permette di risparmiare fino al 95% sui consumi energetici. L'alimentatore automatico di documenti e il serbatoio di inchiostro offre la possibilità di eseguire copie e scansioni di più pagine automaticamente. Il vassoio da 250 fogli, inoltre, consente di sostituire la carta con meno frequenza, mentre la stampa fronte/retro automatica riduce il consumo di fogli. Stampa fino a 39 pagine al minuto in monocromatico.

Stampante Epson EcoTank ET-M1140 Stampante EcoTank ET-M1140 monocromatica dotata di serbatoio di inchiostro nero ricaricabile per ottenere fino a 11mila pagine. Compra su Amazon La stampante EcoTank ET-M1140 è un dispositivo di stampa monocromatica dotata di serbatoio di inchiostro nero ricaricabile, che permette di ottenere fino a 11mila pagine. Il risparmio dei tempi e dei costi è dato anche dalla possibilità di stampare fronte/retro. È presente il vassoio per la carta da 250 fogli e la velocità di stampa, anche di qualità professionale grazie alla testina di stampa PrecisionCore, è pari a 20 ppm. Non sono previsti tempi di riscaldamento. Il dispositivo consente di risparmiare fino al 95% sui consumi energetici.

Stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 Stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 con display touchscreen e funzione PrecisionCore. Compra su Amazon La stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 stampa, scansiona, copia e invia fax fino al formato A4. Le stampe possono essere realizzate rapidamente grazie alla elevata velocità di stampa e scansione. Sono presenti due vassoi frontali da 250 fogli, un vassoio posteriore da 50 fogli e a uno scanner con alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli. Dotata di display touchscreen da 10,9 cm, ha una velocità di stampa e scansione fino a 25 ipm. Facile da usare, è dotata di serbatoi di inchiostro anteriori semplici da riempire grazie ai flaconi richiudibili e antigoccia. La stampa PrecisionCore con tecnologia senza calore, inoltre, è rinomata per la sua velocità, qualità ed efficienza. Con EcoTankm, inoltre, è semplice stampare da cellulari, tablet e laptop: è possibile inviare documenti da stampare da dispositivi mobile utilizzando l’app Epson iPrint.