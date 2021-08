NASpI, inabilità e invalidità civile: regole e compatibilità

Disoccupazione NASpI 2021: come fare domanda online 6 Luglio 2021 Anche i collaboratori domestici hanno diritto alla NASpI purché sussistano tutti i requisiti previsti, per cui ad esempio il lavoratore deve aver perso il posto involontariamente (non spetta il sussidio in caso di dimissioni), tuttavia non è compatibile con l’assegno di invalidità. Come specifica l’INPS sul suo portale web, il titolare di assegno di invalidità deve eventualmente decidere quale prestazione privilegiare: se sceglie il sussidio di disoccupazione deve rinunciare all’assegno di invalidità.

L’invalidità civile prevede un assegno ordinario, ossia un trattamento assistenziale per il quale non è richiesto il versamento di contributi. L’importo di questo trattamento è fisso e, al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assistito riceverà l’assegno previdenziale in luogo di quello di invalidità.

L’invalidità lavorativa, invece, prevede un assegno ordinario diverso, regolamentato dalla legge 222/1984. In termini semplificati, spetta a lavoratori dipendenti o autonomi che hanno perduto la capacità lavorativa. Sono richiesti requisiti minimi contributivi.