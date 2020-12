Intelligenza Artificiale: incentivi alle imprese venete

Bando destinato alle giovani imprese digitali venete per favorire lo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale.

Intelligenza Artificiale: approccio etico e trasparente 3 Marzo 2020 Online il bando promosso dalla Regione Veneto per promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel mondo imprenditoriale, concedendo sostegno ai processi di innovazione e di crescita della competitività del territorio produttivo. Sono previsti contributi in conto capitale a fondo perduto fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta, per un importo compreso tra i 40mila euro e i 120mila euro.

Il “Bando per la concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di intelligenza artificiale” si rivolge alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore digitale, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese “Startup e PMI Innovative” presso la Camera di Commercio competente per territorio e composte, per la maggioranza, da giovani con meno di 35 anni.

Grazie a un plafond di risorse che supera i due milioni di euro, la Regione sostiene le giovani imprese digitali attraverso l’erogazione di contributi economici.

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda in modalità telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU), entro il 15 gennaio 2021.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione del Veneto.