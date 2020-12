Super Cashback: come funziona dal 2021

Oltre al rimborso sui pagamenti digitali, nel 2021 parte il Super Cashback, 1500 euro ai primi 100mila acquirenti per numero di operazioni: ecco le regole.

Guida al piano Cashless 11 Dicembre 2020 Attenzione a non confondersi: il Cashback di Natale prevede il rimborso sulle spese di dicembre con carta elettronica ma senza i premi aggiuntivi del Super Cashback che prende il via nel 2021. Un nuovo tassello del Piano Cashless di Governo volto a stimolare i pagamenti digitali attraverso vari strumenti, come ad esempio la Lotteria degli Scontrini.

Fra le diverse iniziative, l’unica già partita (in via sperimentale) è il Cashback, che offre un rimborso del 10% sui pagamenti digitali presso i negozi fisici, effettuati dall’8 al 31 dicembre con un massimale di 150 euro per l’intero periodo, a condizione che siano stati effettuati almeno dieci diversi acquisti e relativi pagamenti digitali, sarà versato entro il 28 febbraio 2021. Dal primo gennaio il Cashback va poi a regime, con i rimborsi semestrali (10% a fronte di un minimo di 50 operazioni nel semestre, tetto massimo di rimborso a 150 euro).

Super Cashback

Da gennaio prende il via anche il Super Cashback. Che è un rimborso speciale pari a 1.500 euro (aggiuntivo rispetto a quello del 10%), che spetta però solo ai primi 100mila consumatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato il maggior numero di acquisti.

Non conta l’ammontare delle spese, ma il numero delle operazioni. La somma spesa non entra in gioco nemmeno a parità di numero di acquisiti. In quel caso avrà priorità chi per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria. Esempio: l’aderente numero 99mila 999 (penualtima posizione in classifica) ha effettuato 123 transazioni valide. Un aderente che compie 122 transazioni, si posizionerebbe a pari merito con altri che hanno effettuato 122 transazioni. Sarà quindi il primo di questi che, in ordine di tempo, ha effettuato la 122^ transazione ad entrare in graduatoria alla posizione 100mila e ad avere diritto a ricevere il Super Cashback.

Che si calcola rispetto a ogni singolo periodo di riferimento, quindi a ogni semestre (gennaio-giugno, luglio-dicembre). E’ possibile ottenerlo in relazione a diversi semestri, quindi una persona che ha già vinto un “Super Cashback”, può ottenerne altri nei Semestri successivi.

Come il Cashback ordinario, anche il Super Cashback viene versato entro il termine del secondo mese successivo alla fine del semestre, direttamente sul conto o sullo strumento di pagamento corrispondente all‘IBAN inserito nella app IO, o comunque in fase di registrazione al programma. Quindi, il Super Cashback relativo al primo semestre 2021 verrà pagato entro fine agosto, quello del secondo semestre entro fine febbraio 2022.

Calendario rimborsi

E’ possibile monitorare costantemente la propria posizione in classifica utilizzando la app IO. Nella sezione “Portafoglio” viene indicata la propria posizione in graduatoria solo dopo che è stata superata la soglia minima delle 50 transazioni. La classifica, che si basa sul numero complessivo di transazioni valide, può cambiare fino al termine di ciascun semestre. Mostra quante transazioni hanno effettuato il primo e il 100millesimo partecipante in classifica, così da conoscere il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria.

Cashback e Super Cashback si sommano, nel senso che il singolo partecipante riceve sempre il 10% di rimborso sulle spese effettuate nel semestre fino a un massimo di 150 euro, e se rientra fra i primi 100mila anche il Super Cashback di 1500 euro.