Facebook sostiene la digitalizzazione delle PMI

Intelligenza Artificiale per la Customer Experience, webinar con Omar Hammoud (Sales Specialist Director, Genesys) e Cristian Spigariol (Partner Sales Engineer, Google).

Un ebook con storie di imprese del Made in Italy che aderiscono al programma Ambizione Italia #DigitalRestart per le PMI.

PMI e Startup: servizi online per HR e Amministrazione

Un portale per la gestione web in outsourcing di personale e contabilità, con la possibilità di integrare servizi aggiuntivi: come funziona F2D.