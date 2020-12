CNA Roma: mappa interattiva dell’artigianato locale

“Scegli Artigiano, a Natale regala un’emozione": l’iniziativa di CNA Roma per creare la mappa interattiva delle imprese locali e incentivare le vendite.

Sostenere l’artigianato artistico e tradizionale del territorio, offrendo visibilità per tutto il periodo natalizio alle imprese del settore e favorire le vendite. Questo è il fine della campagna lanciata da CNA Roma, “Scegli Artigiano, a Natale regala un’emozione”, che verrà promossa attraverso i canali di comunicazione della confederazione a partire dal 1° dicembre.

L’obiettivo è quello di raccogliere le attività artigianali che propongono prodotti fatti a mano su Roma e provincia in una mappa interattiva virtuale, segnalandone le attività in possesso di un sito internet o un canale social attraverso i quali è possibile visionare le creazioni artigianali, in modo da geolocalizzare le attività e intercettare l’interesse di potenziali clienti.

CNA invita gli artigiani a partecipare al progetto, inviando la richiesta per essere inseriti nella mappa online. La mappa è facilmente consultabile e permette di localizzare facilmente ogni attività, segnalando sia l’indirizzo fisico sia il link per accedere al sito o al profilo social dell’impresa.

Le imprese che desiderano aderire all’iniziativa possono compilare il form online sul portale di CNA Roma.