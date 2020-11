Imprese Roma: bando competitività e sviluppo

Seconda edizione del bando per il sostegno alla competitività e allo sviluppo economico delle imprese di Roma e provincia.

Nuove risorse in arrivo per le imprese di Roma e provincia, che possono contare sull’attivazione di nuovo progetti grazie alla nuova edizione del bando per il sostegno alla competitività e per lo sviluppo economico del territorio 2020.

Il bando prevede uno stanziamento a sostegno dei programmi d’intervento a favore delle imprese locali, attraverso la concessione di un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di 40mila euro, a favore di progetti promossi dalle associazioni di categoria, dalle associazioni dei consumatori e dai soggetti privati per le seguenti finalità:

attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start-up;

informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali;

supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

supporto alla digitalizzazione delle imprese e iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle strategie “Impresa 4.0”;

assistenza e supporto per fronteggiare l’impatto dell’emergenza connessa al Covid-19.

Le domande possono essere presentate fino al 4 dicembre 2020.