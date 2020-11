Black Friday: shopping sempre più tech

Gli italiani attendono il Black Friday 2020 per acquistare prodotti tech in ottica Smart Working e DAD, dando il via allo shopping pre-natalizio.

Il Black Friday rappresenta anche per il 2020 il primo appuntamento dello shopping pre-natalizio, atteso dall’85% degli italiani. Come emerge dall’Osservatorio sui Consumi di ShopFully, è previsto un incremento dei consumi che fa ben sperare anche per le vendite che seguiranno in vista delle festività.

L’interesse degli italiani, secondo l’indagine, si concentra sulle promozioni relative alla tecnologia, segnalata come priorità dal 71% dei rispondenti. Gli acquisti tech saranno orientati allo Smart Working e alla didattica a distanza, ma anche a trovare soluzioni innovative per l’intrattenimento e la gestione della casa.

Per quanto riguarda la soglia di spesa preventivata, la ricerca stima un tetto massimo di 250 euro per famiglia nel 74% dei casi. Il trend dominante, inoltre, è quello di cercare le migliori offerte online prima di recarsi in negozio, stando a quanto ha affermato l’86% degli intervistati.

È interessante notare che l’assoluta maggioranza di chi farà acquisti cercherà online le promo più convincenti per i propri acquisti, ulteriore conferma del passaggio epocale che vede lo smartphone sostituire la carta del volantino come canale di relazione primario tra consumatori e negozi, diventando il mezzo preferito per informarsi e pianificare lo shopping – ha dichiarato Marco Durante, VP Sales & Marketing di ShopFully.

È sempre Durante a sottolineare l’importanza di monitorare i canali digitale in occasione del Black Friday, uno strumento efficace per orientare gli acquisti anche nel settore dell’elettronica.