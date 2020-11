Welfare: buoni shopping in azienda per Natale

Il benefit più richiesto dai dipendenti per Natale 2020 in un contesto di smart working è il buono shopping.

L’emergenza sanitaria sta influenzando l’orientamento delle aziende per quanto concerne gli investimenti nel welfare, spingendo verso una maggiore digitalizzazione anche in vista delle imminenti festività natalizie. Secondo un’indagine condotta da Harris Interactive per Sodexo, il buono shopping rappresenta pertanto lo strumento di gratificazione preferito dall’84% degli italiani in un contesto in cui all’ufficio fisico si alterna lo smart working.

È una soluzione in grado di andare incontro alle esigenze di sicurezza e favorisce la libertà d’acquisto da parte dei lavoratori che operano da remoto, ritenuta più utile rispetto ai benefit di tipo medicale (82%), ai servizi di food delivery (74%) e all’accesso a consultazioni mediche virtuali (72%).

Ecco la classifica dei 10 benefit preferiti dai dipendenti italiani in questo periodo:

Premi immediati – Buoni shopping (44%);

Sovvenzione di buoni pasto (30%);

Possibilità di lavorare da casa (25%);

Benefit finanziari (24%);

Premi a lungo termine (24%);

Assicurazione medica privata (23%);

Sovvenzione per i trasporti pubblici (21%);

Distribuzione di cibo e bevande gratuite (21%);

Benefit per la salute fisica (19%);

Corsi di formazione (18%).

Gli acquisti online stanno facendo registrare una crescita inevitabilmente massiccia, a discapito degli acquisti “in store” destinati a subire un calo anche sotto Natale, complice l’ipotesi di nuovi lockdown localizzati.

In considerazione di questo scenario, Sodexo Benefits&Rewards Services ha ideato il Pass Shopping: il buono acquisto defiscalizzato che garantisce una libertà ad ampio raggio negli acquisti, fruibile anche su smartphone e tablet e spendibile sia nei negozi fisici sia sulle piattaforme di e-commerce.

La versatilità dei buoni shopping risulta ancora più adatta in una situazione a dir poco complessa come quella che stiamo vivendo. Rappresentano uno strumento importante per le aziende che vogliono ottimizzare i costi del personale e per i collaboratori che possono scegliere tra benefit aziendali, assistenza medico-sanitaria integrativa, opere e servizi o rimborsi per le spese – spiega Sergio Satriano, Managing Director di Sodexo Benefits&Rewards Services.