Microsoft Power Apps per un rientro sicuro in ufficio

Microsoft ha permesso il rientro in ufficio in sicurezza dei dipendenti Barilla grazie alla soluzione innovativa Microsoft Power Apps.

Workhera: innovazione per la ripartenza in ufficio 2 Settembre 2020 Permettere ai lavoratori di rientrare in ufficio in piena sicurezza, grazie alla gestione digitale degli spazi comuni e all’innovativa organizzazione dei servizi: questo è quanto è riuscita a fare Barilla grazie alla partnership con Microsoft, attraverso lo sviluppo della soluzione Microsoft Power Apps che semplifica la gestione dei locali aziendali e il monitoraggio delle presenze in ufficio.

Barilla, infatti, ha scelto la tecnologia Microsoft per programmare il piano di rientro in ufficio dei dipendenti italiani nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, concedendo l’accesso alla sede di Pedrignano a una parte del personale sebbene lo Smart Working sia stato impiegato su vasta scala a partire da marzo 2020.

Dopo aver scelto Microsoft per agevolare la propria trasformazione digitale (attraverso il Cloud di Azure e la suite di produttività Microsoft 365), Barilla ha sviluppato in collaborazione con l’azienda tech una soluzione che consente ai propri dipendenti di gestire al meglio il rientro in ufficio, permettendo la prenotazione autonoma degli spazi con la garanzia di sicurezza e distanziamento sociale.

L’applicazione MyBarillaSpace – disponibile per PC, smartphone e tablet e basata sul Cloud di Microsoft – sulle planimetrie reali degli edifici e su un’interfaccia intuitiva, è diventata operativa in sole due settimane consentendo agli utenti di prenotare in pochi clic la propria scrivania nell’open space, il posto in mensa e lo spogliatoio.

La App MyBarillaSpace, implementata con il supporto del partner SoftJam, si integra perfettamente con le altre soluzioni già utilizzate in azienda e permette ai manager di definire settimanalmente le persone che dovranno recarsi in ufficio, ma anche ai dipendenti di visualizzare l’elenco dei propri turni e aggiungerli direttamente al calendario di Outlook.

I Facility Manager, inoltre, possono avere una visione più precisa del numero di persone presenti ogni giorno in ciascun edificio. Grazie all’elevata modularità e all’approccio low code di Microsoft Power Apps, inoltre, la App MyBarillaSpace può essere personalizzata in modo estremamente semplice.