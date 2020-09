Workhera: innovazione per la ripartenza in ufficio

Assegnato a fabbricadigitale l’Innovation Match di Eni “Superiamo l’Emergenza” per la piattagorma digitale Workhera.

Workhera è la soluzione proposta da fabbricadigitale vincitrice della call “Superiamo l’Emergenza” promossa da Eni, che a maggio ha lanciato il primo Innovation Match incentrato su idee, tecnologie e soluzioni volte a garantire una ripartenza delle attività lavorative in totale sicurezza.

Una migliore organizzazione degli spazi fisici per tutelare la sicurezza dei lavoratori è il tratto distintivo di Workhera, piattaforma digitale dedicata alla gestione dei workplace che risponde alle sfide della nuova normalità dettati dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Progettata per supportare i nuovi modelli lavorativi per ambienti condivisi e Smart Working, Workhera è in grado di migliorare e innovare l’esperienza di dipendenti e ospiti all’interno delle proprie sedi e dei propri spazi, garantendo la massima sicurezza ed efficienza e focalizzando l’attenzione agli aspetti che riguardano la salute personale.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Con l’assegnazione della call di Eni abbiamo visto riconosciuto lo sforzo innovativo che contraddistingue da sempre il nostro operato. Avremo modo di sperimentare insieme ad una importante multinazionale italiana soluzioni innovative a supporto di una ripresa delle attività lavorative in sicurezza – ha commentato Andrea Acquaroni, Marketing Manager di Workhera.