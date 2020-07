Firma digitale remota: i vantaggi di OTP Mobile Aruba

OTP Mobile Aruba è la soluzione pratica e veloce per firmare i documenti digitali in modo legale e sicuro dal proprio smartphone: funzioni e vantaggi.

La firma digitale rientra tra le soluzioni innovative a disposizione di privati, professionisti e aziende che cercano la continuità operativa: permette infatti di gestire molti adempimenti e completare numerose operazioni a distanza, firmando i documenti elettronici in modo sicuro attribuendo a questi ultimi un pieno valore legale senza tuttavia doversi spostare da casa. La firma digitale, infatti, ha il medesimo valore giuridico che avrebbe la firma autografa apposta su un documento cartaceo di fronte a un notaio, attestando la provenienza e assicurando la non ripudiabilità (il documento siglato, in pratica, non può essere disconosciuto dallo stesso firmatario). Gli ambiti d’uso del servizio sono molteplici, dalla disdetta di un abbonamento alla stipula di un contratto per attivare una nuova utenza domestica solo per fare alcuni esempi.

Firma digitale remota: caratteristiche

La firma digitale remota è una tipologia di firma digitale che non prevede l’installazione di alcun hardware, consentendo di firmare digitalmente documenti in modo ancora più semplice e rapido, potendo sempre contare sulla garanzia della massima autenticità e integrità. Al contrario di quanto avviene per la firma digitale – che necessita di un supporto fisico e di una smart card contenente i certificati di firma – la firma digitale remota viene attivata semplicemente utilizzando un dispositivo collegato alla rete, sul quale sia possibile scaricare un software per la firma e un’applicazione per la generazione di One Time Password (OTP).

Il servizio di firma digitale remota viene rilasciato solo al termine di una procedura di riconoscimento finalizzata a garantire l’identificazione del titolare del servizio, in modo certo e sicuro. In ogni caso, il processo di firma si basa su meccanismi di codifica crittografica molto complessi, in grado di assicurare l’integrità e l’autenticità della firma attraverso la generazione di due chiavi crittografiche: una privata consegnata al titolare, una pubblica resa disponibile su appositi registri pubblici per consentire la verifica da parte di coloro che ricevono il documento firmato.

Aruba OTP Mobile: vantaggi e funzioni

Aruba offre una soluzione veloce e facile da usare per la firma dei documenti da qualsiasi postazione: con la Firma digitale remota Aruba, infatti, è possibile sottoscrivere i documenti digitali in totale sicurezza grazie all’utilizzo di una Password OTP (One Time Password) e senza dover installare alcun tipo di hardware dedicato. Aruba OTP Mobile, in particolare, è il servizio pensato per chi ha bisogno di firmare i propri documenti anche da dispositivi portatili.

Con il servizio Aruba OTP Mobile è possibile sottoscrivere documenti digitali in modo rapido, legale e sicuro direttamente dal proprio smartphone connesso a Internet – ma anche da tablet e computer – utilizzando username, password e codice generato dalla App Aruba OTP (One Time Password). Per essere operativi su ogni device non sono necessari dispositivi aggiuntivi, mentre sono a disposizione le applicazioni gratuite Firma Digitale Aruba, Aruba OTP e il software ArubaSign.

I vantaggi dell’OTP mobile sono numerosi:

è sufficiente lo smartphone o un altro device portatile, versione sia Android sia iOS;

non è richiesto alcun software o hardware aggiuntivo;

l’attivazione è pratica e veloce;

non sono previsti costi di spedizione, dato che non è necessario l’invio di specifici kit di firma (composti da smart card e lettore).

Acquistando e attivando OTP Mobile, è possibile usare la firma digitale remota sia da PC sia da smartphone o tablet:

da PC/MAC: è necessario scaricare il software Aruba Sign per poter utilizzare il servizio di firma, verifica e marcatura temporale ad integrazione dell’App Aruba OTP. Il codice viene generato con la App Aruba OTP e la firma con il Software ArubaSign;

da smartphone e tablet: per apporre la firma digitale e verificare i documenti firmati digitalmente e marcati temporalmente è sufficiente scaricare gratuitamente la App Firma Digitale Aruba. Il codice è generato con la App Aruba OTP e la firma con la App Firma Digitale Aruba.

Maggiori informazioni sulle soluzioni Firma digitale di Aruba sono reperibili sul portale ufficiale.