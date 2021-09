Iscrizione AIRE: cosa comporta e quando conviene?

Green Pass per iscritti AIRE 3 Settembre 2021 L’iscrizione all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è una pratica burocratica che semplifica gli adempimenti, consentendo ad esempio di richiedere o rinnovare con facilità i documenti italiani, esercitare il diritto di voto, ottenere certificati e permessi particolari (come il nulla osta per sposarsi all’estero).

Prestazioni INPS dopo la Brexit 7 Aprile 2021 La pratica di iscrizione è semplice, ci si può rivolgere all’ufficio consolare (al quale comunicare il trasferimento della residenza e che fornisce anche i moduli per l’iscrizione all’Anagrafe), oppure utilizzando la modalità online sul portale Fast.it, il sito della Farnesina per gli italiani all’estero.

In caso di rientro in Italia, basta andare nel proprio Comune di residenza per comunicare la variazione. Sarà la stessa amministrazione a cancellare il nominativo dall’AIRE.