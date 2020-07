Piteco: soluzioni FinTech per il Retail

Poter contare su strumenti di pianificazione e gestione pratici ed efficaci è un valore aggiunto per le imprese del commercio al dettaglio: vantaggi, soluzioni, esperienze.

Il FinTech ha svolto un ruolo fondamentale durante l’intero periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, trasformandosi progressivamente in una risorsa fondamentale per le imprese del retail anche nel post-Covid. Il lockdown prima e le regole di distanziamento sociale poi, hanno portato soprattutto a un incremento del ricorso ai pagamenti elettronici a discapito del denaro contante.

Dietro questo trend si celano alcune motivazioni determinanti: da un lato l’opportunità di utilizzare i pagamenti cashless è scaturita dall’aumento degli acquisti online come conseguenza delle limitazioni agli spostamenti, dall’altro lato la possibilità di ricorrere alle soluzioni di pagamento contactless permette ancora oggi di velocizzare la procedura di acquisto e di limitare i contatti ravvicinati, in misura maggiore rispetto a quanto avviene con i pagamenti cash-based.

Software di pianificazione finanziaria: vantaggi e soluzioni

In uno scenario in evoluzione come quello attuale, il Retail in particolare deve adattarsi alle nuove esigenze di mercato, sia dal punto di vista della gestione dei processi interni sia da quello dei servizi al cliente, in modo particolare nell’ambito dei servizi rivolti al cliente. Due aspetti che in molti casi richiedono soluzioni che tengano conto di entrambi questi aspetti.

Non solo: anche poter contare su strumenti di pianificazione finanziaria efficaci rappresenta una strategia vincente per le aziende del Retail, messe così in grado di stimare la liquidità in modo accurato, di ottenere una migliore gestione del rischio finanziario, di monitorare i flussi di cassa in entrata e uscita e le esecuzioni di pagamenti e incassi, integrandole in un unico flusso temporale.

Piteco, software house specializzata nelle soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, mette a disposizione delle aziende una rosa di soluzioni FinTech indispensabili per realizzare una pianificazione economico-finanziaria ottimale. Piteco Evolution, ad esempio, è il software gestionale pensato per garantire la miglior risposta alle esigenze in ambito Cash Management, Digital Payment, Financial Planning e Global Treasury Management.

È una soluzione modulare che garantisce un set di funzionalità dedicate per andare incontro a ogni singola esigenza aziendale, garantendo inoltre la piena integrazione con i sistemi contabili e gli ERP. Attraverso programmi dedicati, Piteco Evolution permette uno scambio di informazioni veloce e affidabile da e verso i sistemi alimentanti, assicurando previsioni precise e consentendo l’impostazione di schemi e regole per le scritture contabili aggiornando le contabilità fornitori, clienti, generale e analitica.

Piteco EVO per il Retail: l’esempio di Cisalfa

Il processo di riconciliazione degli incassi giornalieri è uno degli adempimenti gestionali fondamentali per le aziende a cui fanno riferimento diversi punti vendita, spesso dislocati in tutto il territorio nazionale. Pensiamo alla GDO, alle piccole e grandi catene, ai franchising, alle boutique dei vari brand, ma anche ai comuni esercenti con più di un punto vendita.

Per queste aziende, Piteco Evolution è in grado di agevolare la procedura di riconciliazione degli incassi a fine giornata senza limitare o rallentare l’attività dei retailer, migliorando anzi in modo concreto i processi di pagamento e di pianificazione.

Il Gruppo Cisalfa Sport, attivo in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il tempo libero, rappresenta una delle experience di successo legata all’implementazione di Piteco Evolution nel ramo Retail. Il modulo che il Gruppo ha scelto di attivare è quello relativo a pagamento fornitori, tesoreria, riconciliazione, pianificazione e gestione punti vendita.

È lo stesso CFO Cristian Maffeis a definire il software completo e facile da usare, ideale per ottenere la riconciliazione giornaliera degli incassi dei singoli punti vendita.

Essendo un Gruppo prettamente Retail siamo particolarmente interessati ai metodi di pagamento dei nostri clienti, sempre più avveniristici e alle aziende FinTech che entrano nel mondo finanziario e sempre di più ai processi di informatizzazione degli istituti.

Per conoscere nel dettaglio l’esperienza del Gruppo Cisalfa visitare il portale ufficiale Piteco.