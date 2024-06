La visione di Implementa Group per la cybersecurity: intervista ai fondatori

Intervista a Curio e Gianluca, fondatori di Implementa Group, azienda leader nel campo della cybersecurity grazie alla sua capacità di unire know-how e innovazione.

In un’epoca in cui le minacce digitali sono sempre più sofisticate e pervasive, la protezione delle informazioni aziendali è cruciale.

Implementa Group, fondata da Curio e Gianluca, si distingue per il suo approccio innovativo alla cybersecurity.

In questa intervista, avvenuta nell’ambito dell’EXPO & CYBER SECURITY FORUM, esploriamo le motivazioni, i metodi e i benefici offerti da Implementa Group alle aziende, evidenziando il loro ruolo nel settore della sicurezza informatica.

La visione fondatrice: creare consapevolezza

Curio e Gianluca, entrambi provenite da esperienze di successo nel settore della sicurezza e della finanza. Cosa vi ha spinto a unire le vostre expertise per fondare Implementa Group?

Curio e Gianluca spiegano che la volontà di creare consapevolezza su un argomento ancora sottovalutato è stata la motivazione principale.

“Il know-how e la reputation sono pilastri fondamentali che vanno difesi con strumenti e processi innovativi e semplici da intuire,” affermano i fondatori.

Questa combinazione di competenze ha permesso loro di sviluppare soluzioni all’avanguardia per proteggere le aziende da minacce sempre più complesse.

Il metodo Implementa: un sistema integrato di difesa

Potete spiegare cosa distingue il “Metodo Implementa” nel campo della cybersecurity e quali vantaggi offre alle aziende?

Il “Metodo Implementa” si distingue per la sua capacità di unire tutti gli attori dell’azienda in un sistema di difesa integrato e innovativo.

Gianluca sottolinea come la cybersecurity spesso risulti frammentata e inefficace nel creare valore aggiunto. Implementa Group, invece, fornisce indicatori precisi sulla percentuale di rischio, delineando una direzione chiara verso un sistema di difesa generativo che si adatta ai cambiamenti in tempo reale.

La guida gratuita: educare e informare

Infine, perché avete deciso di offrire una guida gratuita sulla cybersecurity e quale valore aggiunto pensate che essa porti ai vostri utenti?

La decisione di offrire una guida gratuita nasce dall’esigenza di diffondere una nuova prospettiva sulla cybersecurity.

Curio spiega che la guida è un ottimo strumento per pensare alla cybersecurity in modo generativo e inclusivo. “Leggendola, gli utenti sono stimolati a porsi domande fondamentali che spesso vengono trascurate,” dice.

Il valore aggiunto della guida risiede nella maggiore consapevolezza e nella capacità di affrontare temi e azioni che non possono più essere rimandati.

Soluzioni aggiornate e all’avanguardia

Considerando il vostro innovativo Metodo Implementa, come garantite che le soluzioni di sicurezza siano sempre aggiornate con le ultime minacce e tecnologie?

Implementa Group lavora con le migliori tecnologie al mondo in cybersecurity, che il loro centro di ricerca e sviluppo sottopone ai test più rigidi.

Gianluca sottolinea che non sono sufficienti le migliori tecnologie se tutti gli attori aziendali non sono parte integrante di un processo di consapevolezza e gestione del rischio.

La continua evoluzione delle minacce richiede un approccio dinamico e proattivo, garantito dall’impegno costante di Implementa Group nella ricerca e nello sviluppo.

Protezione completa a 360 gradi

La sicurezza a 360 gradi è fondamentale nel contesto attuale di minacce digitali sempre più sofisticate. Come si assicura Implementa Group che i propri clienti ricevano una protezione completa in tutti gli aspetti della loro infrastruttura IT?

Il metodo Implementa non lascia spazio a zone d’ombra. Curio e Gianluca spiegano che tutti gli assesment, le analisi, i test e i piani di costruzione e protezione gestiscono la sicurezza nel migliore dei modi.

Questo approccio integrato non solo protegge le infrastrutture IT, ma anche tutti i processi digitali aziendali, garantendo una difesa completa e senza compromessi.

Chi è Implementa Group?

Implementa Group si pone come un leader nel campo della cybersecurity grazie alla sua capacità di unire know-how e innovazione.

Il loro metodo integrato e le soluzioni avanzate offrono alle aziende una protezione a 360 gradi, garantendo che tutti gli aspetti della sicurezza informatica siano coperti.

Con un focus sulla consapevolezza e la gestione del rischio, Implementa Group continua a evolversi per affrontare le sfide del futuro digitale.