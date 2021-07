TIM: Cloud 5G, i servizi Noovle per le imprese

Nuova Cloud Network 5G promossa da TIM, che migliorerà l’efficienza dei processi logistici e di produzione delle imprese: tutti i dettagli.

TIM ha avviato la realizzazione prima rete Cloud 5G in Italia, progetto portato avanti insieme a Noovle, la cloud company del Gruppo, in collaborazione con Google Cloud ed Ericsson. L’iniziativa permetterà di accelerare la creazione di applicazioni digitali in 5G e si baserà sull’automazione dei processi industriali, sullo sviluppo di servizi in tempo reale e sull’EDGE Computing.

Per le imprese sarà possibile beneficiare di innovative soluzioni Cloud integrate, in grado di migliorare l’efficienza dei processi logistici e di produzione, agendo in ​​collaborazione con gli sviluppatori software. La Cloud Network 5G sarà resa disponibile vicino alle sedi delle imprese sulla base delle singole esigenze, riducendo notevolmente la latenza.

Le aziende che intendono adottare la connettività e i servizi 5G potranno sfruttare la rete radio a banda ultra-larga (RAN) senza dover costruire l’infrastruttura fisica della rete core all’interno dei propri siti. Il progetto, inoltre, consentirà di ottimizzare i tempi di realizzazione dei servizi di rete e di limitare i relativi costi, nel pieno rispetto della protezione dei dati e degli standard di settore.