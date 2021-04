Smart Manufacturing Summit: processi produttivi in chiave smart

Come ridisegnare i processi produttivi in chiave smart: focus il 6 maggio con l'evento digitale Smart Manufacturing Summit, registrazioni gratuite al via.

Alla sua seconda edizione, Smart Manufacturing Summit chiama a raccolta – in un evento totalmente gratuito – CIO, IT Manager e Manufacturing Operation Manager (nonché tutte le diverse figure coinvolte nei processi di innovazione delle imprese) – per approfondire le politiche di incentivazione e le strategie di attuazione di una concreta ed efficace trasformazione del manifatturiero italiano.

Il contesto è ben noto: per dare vita alla smart factory del futuro in un mondo post- Covid bisogna operare su tutti i fronti e a tutti i livelli, per raggiungere obiettivi di innovazione ma al contempo contribuire alla ripartenza del Paese.

Industria 4.0, piattaforma di ricerca applicata 9 Marzo 2021

Recovery Plan e finanziamenti dedicati da un lato, politiche di sistema e strategie mirate dall’altro, diventano quindi temi centrali da coniugare con quelli più prettamente tecnologici e infrastrutturali, legati all’adozione di soluzioni in ottica Industria 4.0 e alla risoluzione della potenziale dicotomia IT-OT, che va risolta con il dialogo, l’integrazione, la formazione.

Un altro aspetto interessante dello scenario attuale è l’introduzione progressiva in azienda di soluzioni di economia circolare e di sostenibilità, oltre che tecnologie digital twin per la produzione e manutenzione predittiva, di MES (Manufacturing Execution System) per gestire il processo produttivo e di MOM (Manufacturing Operation Management) per un coordinamento di processi e produzione, con un’attenzione particolare alla security e safety in termini di sicurezza virtuale e fisica. Sullo sfondo, architetture IT sempre più improntare all’uso esteso di Edge Computing per aumentare l’affidabilità e migliorare il flusso dei dati, velocizzando i processi.

Di tutto questo si parlerà nel corso dello Smart Manufacturing Summit. La registrazione gratuita si effettua online, il live streaming è previsto per il 6 maggio 2021, a partire dalle 0re 10:00 (consulta l’agenda completa)