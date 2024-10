La Manovra 2025 a portata di click

Testi, tabelle e schede sulla Legge di Bilancio 2025 consultabili sulla app "Bilancio Aperto": come funziona e quali dati riporta.

Volete sapere tutto sulla Manovra 2025 all’esame del Parlamento? Ebbene, come annunciato dal Ministero dell’Economia, testi e grafici sono disponibili su app “Bilancio Aperto“.

Si tratta dello strumento digitale realizzato dalla PA: disponibile su smartphone e tablet, informa in modo semplice sull’andamento dei conti pubblici ed anche sulle previsioni del disegno di legge approvata dal Governo il 15 ottobre in CdM ed a breve in discussione alla Camera.

Legge di Bilancio 2025 sulla app Bilancio Aperto

Sulla App ci sono i testi della Manovra, la Relazione illustrativa e le schede tecniche. Si possono consultare in modo immediato le previsioni di spesa, il modo in cui lo Stato spenderà le risorse a disposizione nel 2025, i dati sulle spese correnti e quelle in conto capitale, nonché la composizione delle entrate. Qualche esempio?

Le spese correnti dello Stato per il 2025 sono stimate in 776,1 miliardi, mentre quelle in conto capitale si attestano a 139,5 miliardi, per un totale di circa 915,6 miliardi.

correnti dello Stato per il 2025 sono stimate in 776,1 miliardi, mentre quelle in conto capitale si attestano a 139,5 miliardi, per un totale di circa 915,6 miliardi. Il 18,2% degli stanziamenti è destinato alla protezione sociale e alle politiche del lavoro, il 14,6% viene destinata a politiche economiche, impegni comunitari e altri servizi generali dello Stato, mentre i trasferimenti generali ai vari livelli di governo e quelli destinati alla spesa sanitaria assorbono il 13,8% delle risorse.

è destinato alla protezione sociale e alle politiche del lavoro, il 14,6% viene destinata a politiche economiche, impegni comunitari e altri servizi generali dello Stato, mentre i trasferimenti generali ai vari livelli di governo e quelli destinati alla spesa sanitaria assorbono il 13,8% delle risorse. Le previsioni di competenza delle entrate ammontano a circa 1.199 miliardi di euro, di cui il 53,6% provenienti da entrate tributarie.

Legge di Bilancio 2025 su smarpthone

Bilancio Aperto, conti pubblici via App 27 Luglio 2016 La app è scaricabile dai principali store online e permette di accedere a testi, tabelle e news costantemente aggiornate sull’evoluzione del ciclo di bilancio, e anche grafici e informazioni sui dati macroeconomici.

Si possono consultare schede di sintesi, aggiornamenti sulle modifiche parlamentari sui bilanci di previsione, altre novità su provvedimenti di finanza pubblica come il DEF.

Sono disponibili anche i testi delle leggi, grafici interattivi, funzionalità che consentono di cercare dati precisi, un glossario per le definizioni dei termini tecnici.

E c’è anche una funzionalità “contattaci” per chiedere eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle che si possono trovare online.