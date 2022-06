Sportello Telematico Automobilista: Documento Unico online

Nuovi servizi e semplificazioni per lo sportello telematico dell’automobilista: online il DUC, documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Novità per lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) ACI, il servizio a disposizione dei cittadini per ottenere le targhe: sul portale, si può anche ottenere in tempi brevi il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, senza doversi rivolgere in sede separata alla Motorizzazione Civile e al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Ci si può rivolgere ad un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo per ottenere il Documento Unico, emesso dal 1° ottobre 2021, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).

Promuovendo la dematerializzazione e l'interoperabilità delle banche dati del Dipartimento dei trasporti e dell'ACI, si potrà ottenere online il rilascio del DU, che comprende carta di circolazione e certificato di proprietà. Con provvedimento del Governo già approvato in Consiglio dei Ministri, sono previste le seguenti prevede novità:

modalità unica di accesso alle procedure informatiche per l’emissione del documento unico di circolazione e di proprietà ;

; interconnessione tra banca dati del Dipartimento trasporti e ACI, per la condivisione dei dati di immatricolazione e di proprietà;

introduzione del fascicolo digitale , con la richiesta di rilascio del DU e la documentazione a corredo della domanda;

, con la richiesta di rilascio del DU e la documentazione a corredo della domanda; nuove modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale.

NB: nel caso in cui non si è sicuri se sul proprio veicolo è stato rilasciato o meno un CDPD, un DU o un CdP cartaceo è possibile utilizzare la funzione “Verifica tipo Documento” dell’ACI.