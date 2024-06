Cassetto Previdenziale del Contribuente: novità INPS online

Servizi online INPS: questionario tra gli utenti professionali sul Cassetto Previdenziale del Contribuente integrato con le Comunicazioni Bidirezionali.

L’INPS fa il punto sull’efficacia del servizio INPS professionale la verifica della posizione contributiva dei lavoratori, avviando un questionario sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, oggi completo anche di Smart–Task per l’automazione delle comunicazioni di datori di lavoro e intermediari abilitati.

La piattaforma – integrata con quella di “Comunicazione bidirezionale” per le interazioni tra operatori INPS, datori di lavoro e intermediari abilitati – è aperta al parere (su base volontaria e anonima) di consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni di categoria e avvocati per rilevarne il grado di soddisfazione.

Cassetto Previdenziale del Contribuente: cosa è

Il Cassetto Previdenziale del Contribuente è il servizio INPS online per aziende e intermediari abilitati che permette di avere sotto controllo tutte le tipologie di posizioni contributive, con riepilogo dei dati sintetici attivabile su richiesta.

Il menu multi-gestione dinamico e modulare viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente e alla tipologia della posizione contributiva. Prevede che ogni nuova applicazione possa essere aggiunta nel menu personale e configurata in modo indipendente dalle altre, selezionate anche contemporaneamente e visualizzate tramite singole finestre.

Comunicazione Bidirezionale

Le richieste o comunicazioni inviate tramite funzionalità Comunicazione Bidirezionale si traducono ora automaticamente in quesiti inviati alle Sedi INPS territorialmente competenti, generando un archivio degli scambi informativi tra aziende, Amministrazioni e intermediari, tutti accessibili dal Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente. La funzionalità consente di:

inviare una richiesta o comunicazione relativa a un ben ambito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale (UniEmens, Versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, etc.);

allegare documentazione a supporto (massimo tre file compressi);

visualizzare lo stato della richiesta (aperta, in carico, chiusa);

visualizzare eventuali commenti inseriti dagli operatori INPS;

ricevere comunicazioni in tempo reale tramite email e SMS della protocollazione, smistamento e chiusura del quesito;

accedere allo storico delle proprie richieste.

L’Agenda Appuntamenti, infine, permette ora di prenotare appuntamenti.

Servizi Smart-Task

Il primo rilascio di servizi Smart-Task dal 10 ottobre 2023 è limitato alle funzionalità sotto riportate (in via sperimentale, disponibili esclusivamente per un gruppo ristretto di utenti):

REVOCA DELEGA INTERMEDIARIO Richiesta di revoca di una delega da parte di un Intermediario o di Azienda REVOCA DELEGA DIPENDENTE Richiesta di revoca di una delega da parte di un dipendente Aziendale VARIAZIONE CONTATTI INTERMEDIARIO Richiesta di variazione dei Contatti Intermediario VARIAZIONE CONTATTI DIPENDENTE AZIENDALE Richiesta di variazione dei Contatti Dipendente aziendale delegato CANCELLAZIONE CONTATTI ANOMALI NOTE DI RETTIFICA Eliminazione contatti inutilizzabili per la notifica delle Note di Rettifica

Come utilizzare la funzionalità

Servizi INPS: come accedere online 22 Aprile 2024 Dopo la compilazione e l’invio della richiesta di gestione automatica del “task”, il sistema la prende in carico la domanda e avvia l’istruttoria. L’istanza troverà posto nella lista delle comunicazioni bidirezionali (Lista Richieste) e saranno inviate all’untente delle notifiche sullo stato di lavorazione. Al termine dell’istruttoria, sarà visibile l’esito: “Accolta”/”Non Accolta” con le motivazioni del caso. Le stesse richieste saranno visualizzabili all’interno del “Fascicolo Elettronico del Contribuente”.