Ecco le date dei pagamenti INPS di ottobre 2023: il calendario per l'erogazione di pensioni, Assegno Unico, Reddito di Cittadinanza, NASpI e DIS-COLL.

Ufficiali le nuove date di pagamento dei sussidi e delle prestazioni INPS, che comprendono pensioni, indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e Assegno Unico. Anche il Reddito di Cittadinanza continua ad essere erogato senza interruzioni fino a dicembre 2023, a patto di rientrare in determinati requisiti.

Vediamo nel dettaglio il calendario dei pagamenti INPS di ottobre.

Quando vengono pagate le pensioni a ottobre 2023

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2023 è previsto dal primo giorno bancabile del mese, ossia il 2 ottobre. Per chi ritira in contanti alla Posta, le date variano a seconda dell’ordine alfabetico, partendo dal 2 fino al 7 ottobre.

dalla A alla B: 2 ottobre 2023;

dalla C alla D: 3 ottobre 2023;

dalla E alla K: 4 ottobre 2023;

dalla L alla O: 5 ottobre 2023;

dalla P alla R: 6 ottobre 2023:

dalla S alla Z: 7 ottobre 2023 (solo la mattina).

Reddito di Cittadinanza in pagamento: per chi e quando

I pagamenti del Reddito e Pensione di Cittadinanza proseguiranno fino al 31 dicembre 2023 per i nuclei familiari in situazioni di disagio sociale. Per gli altri, la misura è sostituita dal Reddito d’inclusione o dal Supporto Formazione e Lavoro.

I nuclei che a ottobre 2023 avranno ancora diritto all‘accredito RdC includono famiglie con minori, anziani ultrasettantenni, disabili e persone inabili assistite dai servizi sociali (tuttavia, il pagamento rimarrà sospeso fino a quando non avverrà questo passaggio).

Le somme continueranno ad essere accreditate sulla Carta RdC per coloro che ancora beneficiano di queste prestazioni fino alla fine dell’anno, a partire dal 14 ottobre.

A partire dal 1° gennaio 2024, sia il Reddito che la Pensione di Cittadinanza saranno abrogati per tutti.

Pagamento Assegno Unico di ottobre 2023

Per l’Assegno Unico di ottobre 2023, il pagamento è previsto dopo la metà del mese (da martedì 17 ottobre a giovedì 19) per chi è già percettore. Per coloro che stanno per ricevere il primo pagamento, invece, le somme saranno accreditate dall’INPS alla fine del mese successivo rispetto a quando è stata presentata la domanda.

Ricordiamo che da giugno 2023 è entrata in vigore la nuova maggiorazione per i nuclei vedovili e da luglio 2023 c’è stata la rivalutazione degli importi per adeguamento all’inflazione.

NASpI e DIS-COLL di ottobre 2023

Come fare domanda per la disoccupazione: NASpI Precompilata sul sito INPS 8 Agosto 2023 L’INPS fornisce un sostegno economico a coloro che si trovano in condizioni di disoccupazione involontaria attraverso i sussidi NASpI e DIS-COLL.

I pagamenti diretti da parte dell’INPS per ottobre sono previsti a partire dal 7 del mese. La data di riconoscimento differisce a seconda del giorno di presentazione della domanda di disoccupazione.

La data esatta può essere consultata online accedendo al proprio fascicolo previdenziale, ovvero all’area riservata del portale INPS nella sezione Prestazioni e Pagamenti. Per l’autenticazione, è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS come identità.