Pensioni di ottobre 2023: importi e calendario pagamenti

Pensioni di ottobre 2023 in pagamento dal 2 del mese, con importi maggiorati per chi riceve i rimborsi IRPEF o gli arretrati della rivalutazione.

Per i titolari di pensioni e trattamenti analoghi, il pagamento del rateo di ottobre scatta con un giorno di ritardo, essendo il primo giorno del mese un festivo: i versamenti da parte dell’INPS con ritiro alle Poste o con accredito in banca cominciano dunque a partire da lunedì 2 ottobre.

Vediamo dunque di seguito il calendario dei pagamenti delle pensioni di ottobre 2022 e il loro specifico importo.

Pensioni di ottobre 2023: quando vengono pagate

Il pagamento delle pensioni INPS da parte di Poste Italiane, per chi riscuote la pensione in contanti, prevede il consueto calendario scaglionato nella prima settimana del mese. Questo significa che i pensionati dovranno recarsi allo sportello a partire da lunedì 2° ottobre, rispettando la divisione giornaliera basata sull’iniziale del cognome. In attesa di conferme, ecco quello che dovrebbe essere il calendario di ottobre 2023:

A-B: lunedì 2 ottobre;

C-D: martedì 3 ottobre;

E-K: mercoledì 4 ottobre;

L-O: giovedì 5 ottobre;

P-R: venerdì 6 ottobre;

S-Z: sabato 7 ottobre (mattina).

L’accredito con possibilità di prelievo dagli ATM Postamat avviene sempre il 2° ottobre per titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o carta Postepay Evolution. Infine, anche chi riceve la pensione sul conto corrente bancario o postale avrà l’intera somma lunedì 2 ottobre, essendo il primo giorno bancabile del mese.

Importo pensioni nel cedolino di ottobre 2023

Nel cedolino di ottobre 2023 ci saranno anche i rimborsi IRPEF derivanti dai conguagli del 730/2023 e gli eventuali arretrati di aumenti dovuti nei mesi precedenti e non ancora fruiti.

Il riferimento è all’aumento delle pensioni minime dovuto alla rivalutazione del 6,4% prevista per il 2023 per i pensionati con almeno 75 anni di età: si tratta di 36,08 euro al mese che, sommando gli arretrati dei mesi precedenti, arrivano a circa 250 euro.

Nel cedolino di ottobre ci sono però anche le consuete trattenute fiscali: l’importo IRPEF del mese e la rata delle addizionali regionali e comunali 2022, che terminano a novembre, così come quelle in acconto per il 2023.

Per conoscere data di accredito, importo complessivo e dettaglio delle singole voci è possibile consultare il cedolino pensione, reso disponibile dall’INPS online.