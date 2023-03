Concorrenza imprese: le scorrettezze si denunciano online

Attiva la piattaforma online dell'Antiturst per l’invio di segnalazioni anonime su condotte anticoncorrenziali delle imprese: come funziona la denuncia.

Ha preso il via la nuova piattaforma di Whistleblowing attivata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, una risorsa online che facilita le segnalazioni relative alle condotte anticoncorrenziali e alle persone coinvolte garantendo il totale anonimato.

Cosa può essere segnalato? Tutte le informazioni interne relative a potenziali condotte anticoncorrenziali, che siano poste in essere dall’azienda per cui si lavora o da un’azienda per cui si ha lavorato in passato o, ancora, più semplicemente con cui si è entrati in contatto.

È anche possibile riferire informazioni su comportamenti anticoncorrenziali da parte di imprese dominanti, come ad esempio l’esclusione dei concorrenti dall’accesso ai mercati o l’imposizione di prezzi non equi.

La piattaforma wbagcm, attraverso la quale l’Antitrust punta a potenziare la lotta ai cartelli segreti rafforzando il contrasto alle condotte che violano le norme a tutela della concorrenza, favorisce la collaborazione di tutti i soggetti che sono in possesso di informazioni utili ma non vogliono rivelare la propria identità, in quanto vicini alle imprese coinvolte.

Le informazioni possono includere contatti e scambi tra concorrenti in materia di prezzi, ripartizione del mercato, assegnazione dei clienti, limitazione o controllo della produzione, dei mercati o dello sviluppo tecnico, manipolazione delle offerte, esclusione di prodotti dal mercato o ingiusta esclusione di concorrenti.

Grazie a un sistema criptato, la piattaforma garantisce a chi segnala la possibilità di inviare informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale in completo anonimato, in modo rapido e semplice.