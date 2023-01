Bando dismissioni IT Agenzia Entrate: computer e server gratis

Bando Agenzia delle Entrate per la cessione di apparecchiature informatiche dismesse: domande entro il 2 febbraio, istruzioni di partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il bando 2023 relativo alla cessione gratuita di apparecchiature informatiche dismesse. Si possono ottenere gratis computer e server (dismessi) a tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le PA e gli enti e organismi non-profit (anche privati):

istituti scolastici statali e paritari degli enti locali;

statali e paritari degli enti locali; tutte le altre Amministrazioni Pubbliche;

Pubbliche; altri Enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità);

pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità); associazioni ed Enti senza fini di lucro iscritti nell’apposito registro associazioni, come fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro, associazioni non riconosciute che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative, organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari, istituti scolastici paritari privati, altri enti e organismi la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

Le apparecchiature in dismissione saranno rese disponibili a lotti di 5 presso una stessa sede, e i soggetti partecipanti alla cessione saranno contattati in ordine di graduatoria e su base provinciale. Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari presso le sedi dove sono ubicate le apparecchiature.

La richiesta di partecipazione, invece, può essere inviata esclusivamente tramite PEC alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12:00 del 2 febbraio 2023, inviando una mail per ciascuna singola richiesta.

Per identificare gli istituti scolastici si utilizzerà il Codice Meccanografico, per gli altri il codice fiscale, ma per quelli con articolazione territoriale su base nazionale saranno accettate anche richieste multiple afferenti al medesimo codice fiscale purché riferite a sedi territoriali diverse.

L’istanza si predispone su applicazione online Phoenice accessibile all’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice (codice gara “AE2023”). La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sulla piattaforma stessa. Ulteriori dettaglio nel bando di partecipazione.