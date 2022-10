SPID gratis per tutti i dipendenti pubblici

SPID gratis per i dipendenti pubblici tramite Lepida, servizio gratuito ai privati nei livelli 1 e 2, SPID professionale da nuovi fornitori accreditati.

SPID gratuito per tutti i dipendenti pubblici sprovvisti di Identità digitale gratuita: ad erogare il servizio darà l’identity provider Lepida, che ha vinto il relativo bando, pubblicato nei mesi scorsi dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

SPID gratis con Lepida per dipendenti PA

Il protocollo d’intesa è stato già siglato: ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l’attivazione SPID gratis.

Per farlo, i singoli enti interessate dovranno prima richiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID una verifica dei propri sistemi di assegnazione e gestione credenziali: in caso di esito positivo, ogni dipendente potrà usare tali accessi personali per richiedere a Lepida l’attivazione dello SPID, senza costi e senza altri passaggi.

Il fornitore offrirà anche supporto professionale e tecnologico per garantire la realizzazione dell’iniziativa.

SPID gratis per tutti

Tutti i gestori accreditati al rilascio di identità digitali SPID forniscono gratis ai cittadini identità digitali con credenziali di livello 1 e 2 (per la fase finale di riconoscimento, in alcuni casi è previsto il versamento di un contributo mentre in altri la procedura resta comunque gratuita).

SPID di livello 1 consente l’accesso ai servizi online attraverso nome utente e password scelti dall’utente;

consente l’accesso ai servizi online attraverso e scelti dall’utente; SPID di livello 2, prevede l’accesso attraverso nome utente e password più codice OTP (one time password) inviato via SMS o generato dalla App, del gestore;

Lo SPID di livello 3 prevede ulteriori soluzioni di sicurezza ed eventuali dispositivi fisici (smart card) erogati dal gestore dell’identità.

SPID Professionale: i fornitori accreditati

Lo SPID professionale è invece un servizio in genere a pagamento e prevede ulteriori funzionalità. Ad oggi, i Gestori di Identità Digitale accreditati (tra cui è entrato da poco anche TeamSystem) che forniscono l’identità digitale SPID per uso professionale sono i seguenti.