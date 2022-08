Servizi INPS online: delega via Web a una persona di fiducia

Nuova funzionalità per la richiesta di delega all'accesso dei servizi INPS online per una persona di fiducia: si procede assieme in videoconferenza.

Per consentire la delega a una persona di fiducia per l’accesso ai servizi online dell’INPS anche da parte di chi non può recarsi fisicamente in sede e non possiede un’identità digitale (SPID, CNS o CIE), è stata avviata in via sperimentale, una nuova modalità di delega a distanza tramite web meeting (in videochiamata, senza necessità di recarsi in sede).

Vediamo come funziona.

Richiesta di delega via web meeting

Per richiedere il servizio, la persona da delegare deve prenotarsi attraverso uno dei consueti canali:

online dall’area personale MyINPS, utilizzando la funzione Prenota, sul portale dell’Istituto di Previdenza;

dall’area personale MyINPS, utilizzando la funzione Prenota, sul portale dell’Istituto di Previdenza; via smartphone utilizzando l’app INPS Mobile

utilizzando l’app INPS Mobile di persona accedendo al servizio di Prima accoglienza laddove presente (presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse);

accedendo al servizio di Prima accoglienza laddove presente (presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse); per telefono tramite Contact Center (ad eccezione del servizio automatico di prenotazione sportelli, che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web meeting).

Il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale e selezionando “Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting”, sceglierà una data e un’ora tra quelle proposte indicando gli estremi identificativi del delegante (sportello operativo martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00).

Al momento della conferma della prenotazione l’utente riceverà un avviso nell’area riservata MyINPS (con i dettagli della

prenotazione, le indicazioni sulle modalità di svolgimento del contatto, il collegamento da attivare all’orario prescelto) ed un messaggio SMS con il codice da inserire al momento dell’avvio del web-meeting per entrare nella stanza virtuale dove troverà un funzionario INPS.

Come funziona la delega a distanza

Il giorno dell’appuntamento, l’aspirante delegato accede all’area riservata MyINPS e attende l’apertura della sessione di web meeting da parte dell’operatore INPS. Durante il web meeting devono essere presenti sia il delegato sia il delegante, che deve avere capacità di interagire ed esprimere la volontà di delega.

Bisogna dunque avere un dispositivo con connessione Internet, videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, perchè la videochiamata viene registrata. Durante la sessione è necessario disporre e trasmettere copia digitale della modulistica prevista e dei documenti di identità mostrati a video in originale.

Al completamento del web meeting la delega dell’identità digitale sarà subito operativa.