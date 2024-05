Guida alla compilazione del 730 precompilato in modalità semplificata

Dal 20 maggio è possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata, al debutto la modalità semplificata: guida al tool dell'Agenzia delle entrate.

Dipendenti e pensionati che presentano la dichiarazione precompilata, quest’anno hanno a disposizione una nuova opzione, disponibile dal 20 maggio 2024.

Con la modalità di compilazione semplificata, possono evitare di inserire i dati nei righi e nei quadri del modello, indicandone i relativi codici, selezionando semplicemente le informazioni da integrare: sarà poi la piattaforma web a compilare il Modello 730.

Vediamo come scegliere questa opzione e utilizzarla.

Precompilata: come scegliere il 730 semplificato

730/2024, come funziona la compilazione semplificata 3 Maggio 2024 Dopo essere entrati nell’era riservata del portale dedicato alla Dichiarazione dei Redditi precompilata (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it) utilizzando le proprie credenziali, si accede alla homepage dell’applicazione.

A questo punto, il contribuente può controllare i dati presenti nel sistema e poi scegliere il modello di dichiarazione in base alla tipologia di redditi percepiti e alla residenza fiscale oppure saltare il passaggio e selezionarlo autonomamente.

Nel primo caso, dopo aver risposto alle domande, bisogna cliccare sul pulsante “procedi”.

A questo punto viene indicato il modello più idoneo. Nel caso in cui sia il 730, un riquadro segnala la nuova modalità semplificata, riservata quest’anno ai soli dipendenti e pensionati.

E’ in questa fase che può selezionare l’opzione per la compilazione semplificata. A questo punto appare infatti la schermata relativa alla scelta del modello di dichiarazione, con la modalità consigliata preselezionata.

Ecco un esempio di schermata in cui viene selezionata la modalità di compilazione semplificata:

Cliccando sul pulsante “Procedi“, si apre il percorso guidato per completare la dichiarazione.

730 in modalità semplificata per dipendenti e pensionati

Vengono presentati al contribuente i dati in sei macro aree:

Famiglia, Lavoro, Spese sostenute per te e per la tua famiglia, Altri redditi, Altre informazioni.

Selezionando ognuna di queste voci, si apre una tendina con i dati di dettaglio. C’è anche un altro menù sulla sinistra dello schermo, all’interno del quale si possono consultare gli stessi dati ma ordinati in modo diverso, ossia in 4 categorie:

Dichiarante, Redditi, Oneri e spese, Altre informazioni.

In tutti i casi, per ogni singola voce il contribuente può decidere se confermare o modificare. In base alle indicazioni che fornisce (accettando o modificando le informazioni suggerite), verrà compilato automaticamente il modello 730.

E’ possibile a questo punto controllare l’esito della dichiarazione per verificare che sia tutto corretto, quindi inviarla.