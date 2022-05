Estrazione Lotteria Scontrini 5 Maggio: i codici vincenti

Composizione IBAN, tutte le regole in Italia e all’estero per identificare i conti correnti e procedere a transazioni rapide anche transfrontaliere.

Cashback con targa: nuovi rimborsi automatici per ritardi in autostrada

Nuovo cashback con targa di Autostrade, rimborso automatico sui pedaggi dopo 10 minuti di ritardo per cantieri, aggiornato il servizio via app Free To X.