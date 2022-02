Disability Card, domande al via sul sito INPS

La Disability Card permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi gratuiti o scontati: ecco come fare ottenerla a casa dall'INPS.

Attivata la procedura di domanda online, tramite il portale INPS, della nuova Carta Europea della Disabilità (CED), che permette alle persone con invalidità accertata di accedere a servizi gratuiti o scontati e ad agevolazioni pubbliche e private, tanto in Italia quanto nel resto della UE.

Come richiedere la Disability Card INPS

Disability Card INPS per inclusione disabili 6 Dicembre 2021 Per ottenere la cosiddetta Disability Card, si deve utilizzare il servizio web dell’Istituto di Previdenza (“Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”), raggiungibile al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3115. Possono inoltrare la richiesta sia il diretto beneficiario sia il suo rappresentante legale (nel caso di minori con disabilità), o una delle associazioni di categoria accreditate (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Per l’accesso al servizio servono le credenziali personali (SPID di livello 2, CIE, CNS). Il servizio verifica in automatico le informazioni in archivio sullo stato di invalidità o di handicap di cui la Legge 104. Il cittadino deve soltanto caricare una fototessera valida e, solo in alcuni casi, anche la copia di un documento di invalidità. Una volta completata la richiesta, la Card viene spedita a casa del cittadino.

A breve verranno rilasciate ulteriori funzioni all’interno della procedura, per allegare i verbali cartacei necessari in alcuni cari, di cui sarà data specifica informazione in una circolare INPS di prossima pubblicazione.

Chi può ottenere la CED

Possono richiedere gratuitamente la Carta Europea della Disabilità:

Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%

Invalidi civili minorenni

Cittadini con indennità di accompagnamento

Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3

Ciechi civili

Sordi civili

Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984

Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%

Invalidi sul lavoro o con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con con menomazioni dell’integrità psicofisica

Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)

Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

La CED consente di attestare il proprio stato di invalidità esibendola assieme al proprio documento di identità: grazie al QR Code stampato sul retro, si conferma il diritto e l’accesso ai servizi e alle convenzioni previste, in Italia e in Europa. Ulteriori informazioni sulla Disability Card sono disponibili sul sito INPS dedicato alla presentazione della nuova procedura e nel sito dedicato, realizzato dal Governo.