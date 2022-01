Truffe via email: allarme INPS e Agenzia delle Entrate

INPS e Agenzia delle Entrate segnalano tentativi di truffa ai danni dei contribuenti: email con false richieste o per versamenti di imposte sostitutive.

L’inizio del 2022 si sta caratterizzando per nuovi tentativi di truffa tramite email phishing, anche corredati da richieste di imposte sostitutive fasulle ai danni dei cittadini e dei contribuenti: lo segnalano in contemporanea INPS e Agenzia delle Entrate, mettendo in guardia gli utenti e invitando a ignorare questo tipo di comunicazioni fraudolente.

L’ INPS segnala la possibile ricezione di email volte a sfruttare apparenti comunicazioni da parte di un falso servizio cliente dell’Istituto, che invitano a inviare dati personali per ottenere il pagamento di una somma tramite bonifico da parte dell’INPS. Le email sono in realtà finalizzate a sottrarre in modo improprio dati anagrafici o informazioni inerenti ai conti correnti o alle carte di credito . L’INPS, inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.

