Terza dose di vaccino Covid, si parte il 20 settembre

Decisa la data per l'avvio della terza dose di vaccino anti Covid, si parte con i pazienti più fragili: le Regioni comunicano le regole sul territorio.

Era già noto che la somministrazione della terza dose di vaccino anti SARS CoV-2 sarebbe partite entro fine mese, ora c’è anche una data: la nuova fase della campagna vaccinale contro il Coronavirus parte il 20 settembre. La decisione è stata presa lunedì 13 settembre nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza e il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo.

Terza dose vaccino: i primi a partire

Nei giorni scorsi il ministero aveva già indicato le prime categorie destinatarie della terza dose del vaccino anti Covid: si parte dai pazienti fragili, immunodepressi o che hanno altre patologie gravi, e poi si prosegue con ospiti delle RSA e anziani ultra80enni.

Dunque, il 20 settembre si inizia con i pazienti immunodepressi, una platea di circa 3 milioni di persone. Non bisogna presentare domanda o effettuare alcuna pratica. Saranno direttamente le ASL e le strutture sanitarie locali a chiamare per fissare l’appuntamento. Le somministrazioni avvengono o presso la struttura ospedaliera presso cui sono state eventualmente somministrate le prime due dosi, oppure negli hub vaccinali. Lazio e Piemonte hanno già annunciato che dal 20 settembre si parte con i pazienti fragili.

parte con chi ha ricevuto un trapianto: saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Sarà pubblicata la una circolare con le specifiche delle persone con fragilità immunitaria da cui si partirà con la somministrazione della terza dose. In Piemonte si comincerà con gli immunodepressi e trapiantati che hanno già ricevuto nella Regione due dosi di vaccino. Non sarà necessaria nessuna preadesione, saranno i centri ospedalieri che li hanno in cura a convocarli.

Come detto, si prosegue poi con RSA e ultraottatenni, tra ottobre e novembre. In questo caso, verranno prevedibilmente fornite nuove indicazioni, per capire se sarà necessario ripetere la procedura di adesione e prenotazione come quella dell’inverno scorso. In ogni caso, come per l’intera campagna vaccinale, l’organizzazione è delle Regioni, che quindi comunicheranno via via le tempistiche.