Prenotazione automatica sportelli INPS: nuovo servizio

Credits: iStock





Per accedere alle sedi INPS è disponibile un nuovo servizio automatico di prenotazione sportelli, attivo h24: ecco come funziona e come utilizzarlo.

La prenotazione allo sportello INPS si fa in automatico, 24 ore su 24, senza attesa. L'Istituto di Previdenza ha reso disponibile un nuovo servizio di l'accesso alla sede di propria scelta, prenotando direttamente, anche senza dover parlare con l'operator se si preferisce: un risponditore automatico vocale prenderà l'appuntamento (Scelta n.1: servizio automatico di prenotazione sportelli), chiamando il Contact Center al consueto numero verde (803.164 da rete fissa o 06.164.164 da cellulare, a pagamento). Allo sportello INPS con prenotazione vocale 29 Gennaio 2021 Ovviamente, si può anche prendere appuntamento parlando con l'operatore telefonico del Contact Center, per chi preferisce. Il servizio di prenotazione è disponibile anche tramite App INPS Mobile ed è raggiungibile tramite sito web ufficiale (www.inps.it > servizio Sportelli di Sede oppure funzione "Prenota" nella propria Area MyINPS). Per prendere appuntamento allo sportello serve il codice fiscale e il motivo dell'accesso: Sportello veloce, Sportello Pensioni, Ammortizzatori sociali ecc. A quel punto si sceglie giorno e ora dell'appuntamento, presso la sede INPS di competenza. A conferma della prenotazione, si riceverà un sms con tutti i dettagli (sul numero di cellulare indicato al momento della prenotazione).